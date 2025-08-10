Todo lo que necesitás saber para comenzar a maquillarte, por Romina Gauna

CONTENTLIKE

El mundo del maquillaje puede parecer abrumador si estás empezando: miles de productos, técnicas complejas y tutoriales eternos. Pero la realidad es que no hace falta ser experta ni gastar fortunas para lograr un maquillaje que realce lo mejor de vos.

Es por eso que, te comparto algunos consejos básicos que pueden ayudarte a dar los primeros pasos con seguridad y confianza:

Conocé tu piel. No todos los productos funcionan igual en todos los rostros. Identificar tu tipo de piel (seca, mixta, grasa o sensible) es fundamental para elegir bases, correctores o polvos que se adapten bien y no generen efecto máscara.

La higiene, tu mejor aliada. Siempre lavá tus manos antes de maquillarte y mantené limpios tus pinceles, esponjas y herramientas. Cuidar tu piel es parte del proceso.

Preparar la piel es clave. Antes de aplicar cualquier producto, la piel debe estar limpia, hidratada y cuidada. Una buena rutina de cuidado facial es el mejor aliado para lograr un maquillaje duradero y natural.

Menos es más. Usar poca cantidad de producto ayuda a que el maquillaje se vea fresco, luminoso y favorecedor. No se trata de cubrir, sino de resaltar.

Adaptá las técnicas a vos. Cada rostro es único. Las modas pueden marcar estilos, pero lo importante es aprender a maquillar según tus propias facciones. Lo que sirve para una persona puede no quedar igual en otra.

Multiplicá tus productos con un poco de ingenio. No necesitás un arsenal de maquillajes ni decenas de brochas. Muchos productos tienen más de un uso, por ejemplo: un labial puede convertirse en rubor o en sombra si sabés cómo aplicarlo correctamente.

Si te gustaría aprender a maquillarte de forma práctica, sin complicaciones y con los productos que ya tenés en casa, te invito a mis cursos de automaquillaje. Doy capacitaciones individuales y grupales, para que aprendas a resaltar tus rasgos y potenciar tu estilo.

Ro Gauna Studio es mucho más que un espacio de belleza: es un lugar donde redescubrís tu imagen y ganás confianza en vos misma. ¡Animate a conocernos!

WhatsApp: +54 9 11 5159-5592

Instagram: @rogaunastudio

Dirección: Cnel. Ramón L. Falcón 6623, CABA