La Ruta de El Honguero: Un viaje por las ferias más emblemáticas del país.

¿Qué Ferias estuvieron visitando en este 2025?

Este año estuvimos en dos hermosas ferias que no habíamos visitado nunca, una en Buenos Aires “Camino y Sabores” y la otra en la provincia de Entre Ríos precisamente en Gualeguaychú “Pueblos y Sabores”.

¿Qué productos o experiencias pudieron mostrar en estas ferias?

Nos sentimos muy felices de la aceptación, asombro e interés que manifestaban las personas que se acercaron a nuestro stand. La mayoría quedaba maravillada con nuestro Fungikit, con ganas de vivir la experiencia de ver crecer sus propios hongos en casa y además destacaban el sabor exquisito de cada una de las conservas de hongos que ofrecíamos en la degustación.

¿Qué impacto tiene la visita de El Honguero en las ferias?

Tiene un impacto positivo desde muchas perspectivas. En relación a nuestra empresa nos beneficia ya que nuestra presencia en los diferentes puntos del país nos brinda mayor visibilidad e impulso económico. Y lo que más nos interesa es acercar este reino, muchas veces desconocido, a todas las personas.

¿Que se puede esperar de futuras visitas o eventos en los que estarán presente?

Estamos siempre abiertos a escuchar propuestas e invitaciones a diferentes propuestas, como ferias, talleres, encuentros, eventos gastronómicos en nuestro país y en los países vecinos también.

Nuestro objetivo es compartir la pasión por los hongos y educar a los visitantes sobre sus beneficios nutricionales y versatilidad en la cocina. Queremos que todos los que nos visiten se vayan con una nueva apreciación por los hongos y la posibilidad de incorporarlos de manera creativa en sus comidas diarias.

Además,podés aprovechar de nuestras promociones especiales, sorpresas y participar en sorteos y concursos para ganar productos y kits de cultivo.

¡No te pierdas la oportunidad de probar la exquisitez de los hongos, ofrecemos una variedad de productos y experiencias que harán enamorarte de los hongos!

