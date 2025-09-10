La familia Yankelevich atravesó otra dolorosa pérdida el pasado 28 de julio. Mila, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, de tan sólo 7 años, falleció en un accidente náutico en Miami. Tras un mes y medio, Cris Morena reapareció en el cuarto show de Erreway en el Movistar Arena con sentidas palabras para los protagonistas y mencionando a la pequeña.

“Mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila, y todos ustedes van a estar enviándoles su luz”, fueron las palabras de la creadora de grandes éxitos en televisión. Ahora, Cris brindó más detalles sobre su presencia en el escenario y reveló qué requisitos pidió que se cumplieran para que pueda asistir aquel día.

Cris Morena reveló las condiciones que puso para volver a los escenarios tras la muerte de su nieta, Mila

La academia de arte de Cris Morena, Otro Mundo, contiene su propio canal de streaming y, precisamente, una de las recientes invitadas fue la productora. Allí pudo mostrarse a corazón abierto y profundizar sobre su reaparición pública tras la muerte de su nieta Mila Yankelevich.

"Fue muy emotivo, fue una decisión difícil porque era la primera vez después de lo que nos sucedió con mi nieta Mila que yo aparecía en público", comenzó diciendo la artista. Y agregó sobre el pasado 3 de septiembre, fecha en que se llevó a cabo el cuarto show de Erreway en el Movistar Arena: "Lo disfruté muchísimo. Encontrarte con afectos, con gente que amás arriba de un escenario y no tenés nada especial para hacer, sino estar ahí abrazándolos y diciendo algunas palabras de lo que es la rebeldía para nosotros".

Cris Morena junto a Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo.

Acerca de qué pauta exigió para sentirse cómoda esta fecha junto a Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo, Cris reveló: "Lo único que les pedí por favor era que no estaba para hacer notas ni para hablar de otra cosa que no fuera la rebeldía". Así, dejó en claro que pidió no hablar con periodistas y llegar en absoluto anonimato al sitio para luego sorprender al público presente.

En este sentido, Cris Morena contó que durante el duelo de la partida física de su nieta pudo refugiarse en nuevos propósito artísticos y que esto la ayuda a estar de pie cada día. "No sé qué me pasó. La tristeza se transformó en proyectos, el corazón se me puso abierto total y tenemos un montón de proyectos para OM, para nosotros, para la vida, nuevas cosas para hacer, pero muy importantes", manifestó entusiasmada en el stream de Otro Mundo.

De esta manera, tras su inesperada participación en uno de los conciertos de Erreway en el Movistar Arena, Cris Morena reveló que las condiciones que puso para volver a los escenarios tras la muerte de su nieta, Mila, fueron no brindar notas a medios y poder llegar al lugar sin que nadie sepa de antemano que subiría al escenario para hablar con las personas que se encontraban allí.