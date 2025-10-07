Las cuatro familiar de conflictos biologicos

CONTENTCARAS

Cuando en una familia, se comienzan a repetir o manifestar enfermedades en ciertos órganos, nos habla de cual es el conflicto que vivió alguien en el árbol antes. Por ejemplo, en la familia que tiene relación con los conflictos de vitalidad, se presentaran a lo largo de las generaciones problemas en los órganos que se ocupan de las necesidades primarias de las personas, por ejemplo, el miedo a ahogarse a morir antes de tiempo porque alguien del árbol lo vivió inconscientemente hará que alguien de la familia manifieste problemas en los alveolos pulmonares. Se presentarán problemas con la alimentación en familias donde existió carencia, falta de dinero para adquirir alimentos. Y así con cada órgano que cumple esta fusión de vitalidad.



Luego tenemos a la familia de los conflictos de protección, que se presenta en personas que tienen cubiertas sus necesidades vitales como comer y respirar sin problemas, buscara la seguridad. Y despertara síntomas en los órganos que representan la protección en el cuerpo, como la pleura, la dermis, sin darnos cuenta nuestro cuerpo que es el sabio interior siempre nos muestra aspectos de las vivencias de los ancestros que se repiten y reflejan en nuestra vida inconscientemente.





La familia de los conflictos de desvalorización se presenta una ves que los dos mundos anteriores están cubiertos la vitalidad y la seguridad, se presentaran desequilibrios en lo estructural los huesos, la sangre , los tendones, los músculos, presentando así el tema de desvalorización del árbol con personas dependientes de otros, sentir que tienen poca importancia, no saben que dirección tomar en sus vidas.



La familia de conflictos de relación o territorio es el más común en las personas, ya que tendemos a creer que tanto las personas como lugares son de nuestra pertenencia los órganos que mostraran este conflicto son del sistema digestivo, la laringe, las arterias, etc.