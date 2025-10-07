miércoles 08 de octubre del 2025
En vivo
ESPACIO NO EDITORIAL - CARAS LIKE Ayer 08:29

Octubre, mes de brujas: el ritual de protección que necesitás para vibrar alto

Octubre nunca pasa desapercibido. No son sólo los paisajes primaverales ni ese aire de misterio que lo caracteriza: es el mes de las brujas. Y detrás de esa tradición late algo real y poderoso: una corriente energética que se intensifica y lo impregna todo.

ESA BRUJA
ESA BRUJA | CONTENTCARAS
CONTENTCARAS

¿Por qué Octubre se vive distinto?
El velo entre planos se vuelve más fino. Lo invisible roza lo cotidiano. La intuición se agudiza, los sueños hablan más fuerte, las señales se multiplican… pero también nos volvemos más permeables a energías densas y ajenas.

El poder de los rituales
Este mes todo ritual, toda intención, todo trabajo energético cobra más fuerza. Es como si el aire guardara un eco sagrado que amplifica lo que sembramos. Por eso, Octubre no es tiempo de ingenuidad: hay que elegir con cuidado qué hacemos y a quién le confiamos nuestra energía.

La otra cara de Octubre
La intensidad no es amenaza, es posibilidad. Bien enfocada, se convierte en trampolín: para cerrar lo que pesa, abrir caminos, ganar claridad y expandirse hacia lo nuevo.

 

ESA BRUJA

 

Ritual de protección
La protección es clave durante este mes. Un gesto simple puede ser tan poderoso como un gran ritual:

  1. Cerrá los ojos y respirá profundo.

  2. Visualizá una esfera de luz rodeándote, como un manto brillante.

  3. Sentí cómo esa burbuja sella tu campo, dejando entrar sólo lo que te fortalece.

En pocos minutos, tu energía se eleva, tu mente se calma y tu cuerpo se siente resguardado.

Un recordatorio necesario
Octubre puede ser el mes en que tu energía se drene… o el mes en que descubras tu propia fuerza. La diferencia está en cómo elijas atravesarlo.
La magia no es casualidad: es decisión.
Y este Octubre, la decisión es tuya!

 

Datos de Contacto

Instagram y TikTok: @esa.bruja
Facebook: Esa Bruja - Tarot y Otras Mancias
WhatsApp: +54 9 2342563020
Web: https://esabruja.tiendup.com/

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en