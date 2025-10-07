Octubre, mes de brujas: el ritual de protección que necesitás para vibrar alto

CONTENTCARAS

¿Por qué Octubre se vive distinto?

El velo entre planos se vuelve más fino. Lo invisible roza lo cotidiano. La intuición se agudiza, los sueños hablan más fuerte, las señales se multiplican… pero también nos volvemos más permeables a energías densas y ajenas.

El poder de los rituales

Este mes todo ritual, toda intención, todo trabajo energético cobra más fuerza. Es como si el aire guardara un eco sagrado que amplifica lo que sembramos. Por eso, Octubre no es tiempo de ingenuidad: hay que elegir con cuidado qué hacemos y a quién le confiamos nuestra energía.

La otra cara de Octubre

La intensidad no es amenaza, es posibilidad. Bien enfocada, se convierte en trampolín: para cerrar lo que pesa, abrir caminos, ganar claridad y expandirse hacia lo nuevo.

Ritual de protección

La protección es clave durante este mes. Un gesto simple puede ser tan poderoso como un gran ritual:

Cerrá los ojos y respirá profundo. Visualizá una esfera de luz rodeándote, como un manto brillante. Sentí cómo esa burbuja sella tu campo, dejando entrar sólo lo que te fortalece.

En pocos minutos, tu energía se eleva, tu mente se calma y tu cuerpo se siente resguardado.

Un recordatorio necesario

Octubre puede ser el mes en que tu energía se drene… o el mes en que descubras tu propia fuerza. La diferencia está en cómo elijas atravesarlo.

La magia no es casualidad: es decisión.

Y este Octubre, la decisión es tuya!

