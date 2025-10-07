Regresiones a vidas pasadas: entre la ciencia y el misterio

CONTENTCARAS

¿Son recuerdos de otra vida o expresiones simbólicas del inconsciente? Más allá de la interpretación, las regresiones se convierten en un recurso terapéutico que aporta comprensión, alivio y nuevas perspectivas en la vida actual.



Las regresiones a vidas pasadas generan tanta fascinación como preguntas. ¿Qué sucede realmente en estas experiencias? ¿Son recuerdos de otra existencia, o expresiones simbólicas del inconsciente? Más allá de la interpretación que cada persona

les otorgue, lo que resulta innegable es el valor terapéutico de lo que emerge durante una sesión.



Guiada en un estado de relajación profunda, la persona accede a memorias emocionales que estaban fuera de su conciencia habitual. Pueden aparecer escenas vinculadas a la vida actual, imágenes cargadas de simbolismo o lo que se vive como recuerdos de otra vida. Lo esencial no está en comprobar su origen, sino en cómo esas experiencias aportan comprensión, alivio y una nueva perspectiva sobre los desafíos presentes.



Los beneficios son múltiples: liberar miedos, resignificar duelos, comprender vínculos y patrones repetitivos. Muchos pacientes describen una sensación de coherencia interna y plenitud tras la integración de lo vivido. El proceso se realiza en tres pasos: una entrevista inicial para explorar la motivación, la sesión de regresión y, finalmente, un encuentro de integración, donde lo experimentado cobra sentido y se traduce en recursos prácticos para la vida diaria. Todo dentro de un marco ético y profesional.



La regresión es igual de efectiva tanto presencial como online. Lo esencial no es dónde se esté, sino cómo se vive la experiencia y la guía profesional que la acompaña. Esto permite que personas de distintos lugares accedan al proceso con la misma calidad y profundidad.

En definitiva, las regresiones abren un puente entre lo científico y lo espiritual: no buscan dar respuestas absolutas, sino ofrecer un espacio de autoconocimiento que conecta razón y misterio, ayudándonos a vivir con mayor libertad y plenitud.



Lic. Erica Helfrich

Psicóloga & Health Coach

IG: @erihelfrich | WhatsApp: +54 9 11 2246-6249

"Encontrá bienestar y armonía integrando mente, cuerpo y alma"


