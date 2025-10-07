El poder del nosotros: la propuesta de Proyecto Campo

El nombre no es casual. En constelaciones familiares, el “campo” representa esa energía invisible que nos sostiene, nos conecta con quienes vinieron antes y nos recuerda que formamos parte de algo mayor. Desde esa mirada, Proyecto Campo busca abrir talleres vivenciales donde el proceso individual se potencia en lo grupal. No se trata solo de constelar una historia, sino de que cada persona presente se espeje, aprenda, se libere y transforme junto con los demás.
La idea surge del deseo compartido de María Ángeles Losada (@somosbrisaok), Franco Sberna (@francosberna), Karina Novello (@karinanovello), Cielo González (@cielogonzalezcoach) y Sandra Machado (@espacio_oriri), quienes decidieron dar forma a un espacio que trascienda lo individual. Juntos entienden que la sanación no es un camino solitario, sino un viaje que se enriquece cuando nos animamos a abrirnos al otro.
En cada encuentro se generan dinámicas de amor, orden y pertenencia que permiten soltar cargas, mirar con nuevos ojos las historias familiares y dar lugar a lo que estaba pendiente. La comunidad sostiene y refleja, mostrando que no hay procesos aislados, sino una trama de experiencias compartidas.
El próximo 10 de octubre en Palermo te invitamos a ser parte de esta experiencia. Será un taller de constelaciones vivenciales donde podrás abrir tu corazón, reconocer aquello que te pesa y descubrir que lo que trabajas también ilumina al grupo. Una oportunidad para mirar tu historia desde un lugar nuevo y animarte a dar un paso hacia adelante acompañado por otros.
La misión de Proyecto Campo es clara: acercar las constelaciones a más personas, generar confianza y recordar que juntos es más fácil sanar. Porque cuando nos reunimos, comprendemos que el amor nos sostiene y que formamos parte de algo mucho más grande.
Te esperamos en este encuentro especial y te invitamos a seguir nuestras redes para conocer más sobre lo que hacemos:
Instagram y TikTok: @somosbrisaok
Instagram: @campoproyecto