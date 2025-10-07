Cumplimos 15 años y lo festejamos con vos

martes 07 de octubre del 2025
Octubre es un mes especial para Mi Dulce Cata, celebramos los 15 años de la marca y el Día de la Madre. Desde nuestros inicios cuando decidimos crear este emprendimiento que diga te quiero de una forma especial y lanzamos nuestros desayunos a domicilio en Charata, hemos crecido, fuimos sumando propuestas y nos hemos consolidado como la única chocolatería de la provincia del Chaco. Nos animamos a soñar fuerte y logramos hacerlo realidad, hoy es un gran honor para nosotros ser elegidos para regalar momentos únicos.

A lo largo de estos años, hemos ido perfeccionado nuestras recetas para ofrecer lo mejor,  desde  alfajores artesanales con rellenos irresistibles, coberturas de chocolate de alta calidad, bombones exquisitos que cautivan por su textura y sabor y presentes personalizados que hacen de cada regalo algo único, como nuestras figuras de chocolates llenas de magia y sabor. Nuestros productos son ideales para celebrar ocasiones especiales o simplemente para disfrutar en cualquier momento.

Este Día de la Madre, te invitamos a visitarnos y descubrir la variedad de regalos que tenemos preparados especialmente para mamá. Desde nuestros tradicionales desayunos, cajas de bombones de diferentes tamaños y formatos, los nuevos packs de alfajores y mucho más, queremos que sepas que tenemos el detalle perfecto para sorprenderla a ella y a vos.

Nuestros productos son elaborados con amor y dedicación, asegurando que cada bocado sea una experiencia inolvidable.

Este año por ser nuestro aniversario sumaremos detalles únicos para seguir creando esos momentos que te dejan una sonrisa al recordarlos.

Sabemos que sin nuestros clientes no seria posible mantenernos erguidos, y así seguiremos dando lo mejor para que ser parte de Mi Dulce Cata sea siempre una experiencia memorable.

Visítanos y descubri por qué somos el regalo perfecto para cualquier ocasión. Festeja con nosotros la vida, un cumpleaños, un aniversario o el momento que decidas hacer especial.

¡Feliz Día de la Madre y a festejar nuestros 15 años juntos!"

 

Junín 23 - Charata, Chaco

3731 626149

Instagram: @midulcecata

Facebook: Mi Dulce Cata Chocolatería

