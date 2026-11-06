Paola Carnevali y un camino de fe, acompañamiento y esperanza

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El recorrido de Paola Carnevali comenzó con un llamado pastoral y el deseo de acompañar a las personas en sus procesos de fe y restauración. A través de su formación y experiencia, desarrolló una manera de trabajar basada en la escucha, la empatía y el reconocimiento de las dificultades que atraviesa cada persona.

Sus propias vivencias y las historias que conoció durante su ministerio marcaron un punto de inflexión en su camino. De esa necesidad de llevar un mensaje más allá de la iglesia nació Renacer, un libro que refleja parte de su historia y busca transmitir que, incluso después de atravesar momentos difíciles, es posible volver a levantarse.

La escritura como una forma de compartir experiencias

La publicación de Renacer abrió una nueva etapa en su recorrido, permitiéndole llegar a personas que encontraron en sus páginas palabras para acompañar sus propios procesos.

Su propuesta se distingue por integrar la vocación pastoral, la formación y las experiencias personales para comprender distintas realidades y brindar acompañamiento desde el respeto, la honestidad y la sensibilidad.

Uno de sus principales desafíos es abordar situaciones complejas sin emitir juicios, reconociendo que cada persona atraviesa sus propios tiempos. En ese sentido, también destaca la importancia de fortalecer la unión entre mujeres, promoviendo espacios de apoyo mutuo en lugar de competencia.

Nuevos proyectos y el deseo de acompañar a más mujeres

De cara al futuro, Paola busca continuar su preparación para acompañar a más mujeres en sus procesos de crecimiento personal, alentándolas a superar aquello que las limita y descubrir nuevas posibilidades.

Su propósito es transmitir un mensaje de fe desde una historia real, atravesada por experiencias y desafíos que forman parte de su propio aprendizaje. Desde esa perspectiva, busca demostrar que el crecimiento no requiere perfección, sino disposición para avanzar y confiar en Dios.

Entre sus objetivos se encuentra ampliar el alcance de Renacer, para que su mensaje llegue a más personas y las inspire a confiar en Dios y animarse a comenzar una nueva etapa.

Tel: 2396621866

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