Hotel Boutique Serafina: un espacio exclusivo para el cuidado y bienestar de los gatos

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Hotel Boutique Serafina nació en noviembre de 2020, en plena pandemia, de la mano de Fernando Llera y Eugenia Carena, quienes identificaron una necesidad dentro del sector: la falta de establecimientos dedicados especialmente al alojamiento y cuidado de gatos.

El proyecto surgió del deseo de emprender y desarrollar una propuesta diferente. Según sus fundadores, se trata del único establecimiento con modalidad de hotel para gatos en la provincia, una característica que acompaña su trayectoria y su búsqueda constante de mejoras en el servicio.

Desde sus comienzos, el emprendimiento fue construyendo su recorrido junto a las familias que confiaron en su propuesta. Como dato especial de su historia, Kenia fue la primera gata en hospedarse en el hotel, marcando el inicio de una etapa de crecimiento.

Crecimiento y nuevos objetivos

Con el paso del tiempo, Hotel Boutique Serafina fue ampliando su capacidad, sus servicios y su posicionamiento, a partir de la experiencia adquirida y el aprendizaje continuo.

Actualmente, el emprendimiento concentra sus esfuerzos en mejorar su infraestructura y fortalecer su presencia en redes sociales, consideradas una herramienta fundamental para dar a conocer su propuesta y conectar con más familias.

De cara al futuro, sus fundadores buscan consolidar el hotel como pionero en el sector y explorar posibilidades de expansión, con el propósito de llegar a más familias que necesiten un espacio dedicado al cuidado de sus gatos, manteniendo el bienestar felino como eje central de su actividad.

Contacto: 2616263850

Instagram: @Hotel_boutique_serafina