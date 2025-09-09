Lic. Fernanda Pérez Bellettini: Sanación del alma y crecimiento personal

CONTENTLIKE CARAS

Lic. Pérez Bellettini, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Nací y vivo en Salta Capital, mamá de Cata, de 17 años. Soy Lic. en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba y terapeuta Gestalt, especializada en E.M.D.R., tratamiento de traumas, Nuevas Constelaciones Familiares del Espíritu y Biodecodificación Emocional, llevo más de 20 años acompañando a personas en su crecimiento personal y bienestar emocional, tanto individual como familiar. Mi pasión es estar al Servicio de la sanación, integrando mis estudios, mi experiencia profesional y mi propio trabajo de Sanación interior: primero lo vivencio en mí antes de ofrecerlo y darlo a los demás.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Mi enfoque combina e integra la Ciencia, el Espíritu y la percepción profunda del Alma. Muchos pacientes me preguntan: “¿Cómo sabes lo que me pasó o lo que estoy sintiendo?”. “SI es eso, estas pudiendo traducir lo que me pasa “Un PRIVILEGIO de “curandera del alma”, guiando a cada persona a reconectarse con su ESCENCIA, desbloquear lo que perturba ORDENAR SU HISTORIA PARA PODER ENTRAR en paz, pudiendo orientar su vida hacia un lugar, de vida, FUERZA de amor, aceptación.

Mis sesiones individuales de psicoterapia, pueden ser presenciales y también online, así como Constelaciones Familiares individuales y grupales talleres vivenciales y grupos terapéuticos en ambos formatos. Cada espacio es un REFUGIO SEGURO para explorar emociones, desbloquear conflictos y descubrir nuevas posibilidades, alivio y liberación.

Los talleres de Constelaciones Familiares, nos invitan a mirar hacia nuestros ancestros, permiten visibilizar dinámicas ocultas, lealtades inconscientes pudiendo VER PARA INCLUIR, RECONCILIAR Y SANAR“. La familia tiene una memoria, lo que de ella sale a la luz es un regalo para nosotros” Bert Hellinger.

Mis talleres vivenciales abarcan diversas temáticas y se adaptan a las necesidades de cada grupo, brindando herramientas prácticas para que las personas puedan tomar conciencia de sí mismos de sus vínculos familiares, reconectar con su esencia, reconciliarse y transformar su realidad.

Trabajo desde la intención PROFUNDA, el propósito DEL SERVICIO y el sentir, acompañando a quienes desean descubrir su potencial. Aceptarse a sí mismos y a su historia tal cual es y fue, decir “sí” a sus padres y sanar los vínculos que los sostienen. Cada persona que me permite entrar a su vida, en la trama de su historia, de su sistema y confiar en mí es un REGALO y un PRIVILEGIO. Mi compromiso es guiarlos a despertar su conciencia, a LA RECONCILIACION DE SI MISMOS con Todo y Todos de esa manera poder recuperar su fuerza y vivir con plenitud, claridad, liviandad y bienestar, mientras exploran su propio camino de transformación y sanación.

Datos de contacto:

Teléfono: 3874413786

Mail: [email protected]

Instagram: fernandapbellettini.psicologa