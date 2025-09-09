Evangelina Anderson se encuentra soltera, tras su separación de Martín Demichelis. Pocos meses antes de blanquear la noticia, la modelo dejó expuesto el mensaje que le envió a L-Gante y generó revuelo ya que el cantante se encontraba recién separado de Wanda Nara. Ahora, el artista se refirió por primera vez a su intención de acercarse a ella y generó repercusiones.

L-Gante se sinceró y reveló la verdad sobre los likes a Evangelina Anderson

L-Gante no dudó en darle "like" y enviarle mensajes a Evangelina Anderson en redes sociales. De hecho, la flamante participante de Masterchef Celebrity (Telefe) fue quien mostró, hace un tiempo, que él le envió un pícaro emoji. Su gesto volvió a tomar relevancia porque la modelo se encuentra soltera, por lo que el cronista de Puro Show (eltrece) no dudó en preguntarle al cantante sobre su verdadera intención con ella.

Evangelina Anderson

Lejos de evitar responder, el artista expresó sin pudor: “Uno cuando da like es porque algo le gusta”. Así, reconociendo que Eva es una mujer atractiva y que despierta interés en él, L-Gante agregó: "Por ahora, estoy orientando los likes por ese lado". Asimismo, el joven aseguró que Evangelina Anderson es "una bella mujer”.

Por otro lado, L-Gante fue consultado por el supuesto nuevo romance de Wanda Nara con un hombre llamado Martín Migueles. Sin filtro, el músico lanzó: "No lo conozco, pero bueno que se ajuste los botines porque es algo que hay que soportar". Sobre si puede darse la chance de que vuelvan a estar juntos, contestó: "Creo que no, pero mantenemos la amistad".

El pasado domingo, Wanda Nara reveló durante su entrevista con Grego Rossello que cuando le puso fin a su noviazgo con el cantante, este le habría pedido matrimonio. Ante el revuelo que generaron sus dichos, el periodista del ciclo de espectáculos quiso escuchar la palabra de L-gante. “Se habló, se habló, pero no hubo ninguna propuesta de nada", respondió y agregó que "solo una, pero fue de una forma que no logró convencer“.

De esta manera, L-Gante se sinceró y reveló la verdad sobre los likes a Evangelina Anderson, reconociendo que es una mujer que lo atrae y que, a través de las redes sociales, se lo hace saber. "Uno cuando da like es porque algo le gusta", afirmó.