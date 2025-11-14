Magma: vestir desde adentro

CREDITO CARAS

¿Qué significa para vos “vestir desde adentro”?

Para mí, vestirse tiene que ver con cómo una se siente por dentro. No es seguir tendencias ni salir a buscar algo externo. Es elegir una prenda que acompañe tu momento, que te permita estar cómoda, presente, tranquila. Vestir desde adentro es reconocerte y elegir desde ahí.

¿Cómo describís la propuesta actual de Magma?

Hoy Magma propone bajar el ritmo. Tomarse un momento para elegir. Me interesa trabajar lo esencial: siluetas limpias, buenos materiales y detalles pensados. Que la prenda no invada, sino que acompañe. Busco que el diseño tenga pausa, que se pueda habitar.

La mujer que elige Magma, ¿qué busca?

Busca sentirse fiel a sí misma. No necesita exagerar para mostrarse. Valora lo bien hecho, lo cercano, lo que tiene intención. Es una mujer que se mueve con libertad y que entiende que una prenda puede ser compañía, no solo apariencia.

¿Cómo es tu proceso creativo?

Empieza por observar. Lo que me rodea, cómo nos movemos, cómo vivimos los días. Después vienen las telas: tocarlas, ver cómo caen, qué cuentan. No pienso desde la tendencia, pienso desde la sensación. Diseño para que la prenda se integre a la vida real de quien la use.

Tus colecciones son pequeñas. ¿Por qué ese ritmo?

Porque hacer despacio permite cuidar. La prenda necesita tiempo: elegir el material, probar la moldería, ajustar. No trabajo desde la urgencia. Prefiero menos, pero sentido. La limitación es una forma de atención.

¿Cómo imaginás lo que viene para Magma?

Lo imagino creciendo, pero con coherencia. Manteniendo la cercanía y la intención. Me interesa que la marca se convierta también en un espacio: un lugar para conectar, para compartir procesos y miradas. Lo que viene tiene que ver con profundizar, no con correr.

¿Qué te gustaría que sienta alguien al usar una prenda tuya?

Que se sienta bien consigo misma. Que pueda respirar. Que sienta que la prenda se adapta a ella, no al revés. Que le dé espacio.

¿Qué lugar ocupa la cercanía con tus clientas en el desarrollo de la marca?

Es central. Me gusta escuchar cómo usan las prendas, qué sienten al vestirlas, cómo las integran en su día. Muchas vuelven con historias: “me acompañó en un viaje”, “fue mi prenda para una entrevista importante”, “la usé en un día que necesitaba estar conmigo”. Eso confirma que la prenda cumple su función: estar. La relación es cercana porque la marca nace desde lo personal, y se sostiene desde lo humano.

Datos de contacto:

Instagram: magmabuenosaires

Web: www.magmabuenosaires.com.ar

Facebook: magmabuenosaires

Celular: 11-68597140

Mail: [email protected]