Gastón Pauls contó cómo fue que Marcela Kloosterboer y su mamá le salvaron la vida: "Mirá, por acá está todo mal y va a estar peor"

Gastón Pauls recordó un momento clave de su vida y mencionó cómo Marcela Kloosterboer y su mamá tuvieron un rol fundamental. En medio de un proceso personal que con el tiempo decidió compartir, el actor reveló una situación que marcó un antes y un después en su historia. La anécdota, que permanecía reservada, permitió conocer una faceta menos conocida de su vida.

Gastón Pauls reveló que Marcela Kloosterboer y su mamá le salvaron la vida

Gastón Pauls habló sobre una etapa difícil de su vida y sorprendió al contar cómo Marcela Kloosterboer y su mamá estuvieron presentes en un momento decisivo. Sin buscar impacto ni grandes declaraciones, compartió una experiencia que hasta ahora no era conocida por sus seguidores.

Gastón Pauls

Desde hace un tiempo atrás, el artista decidió hablar en público sobre su experiencia con las adicciones. Hace algunos días, participó de encuentros en Tucumán enfocados en la prevención, y también acompañó el estreno de Nueve lunas, un documental que recupera el detrás de escena de películas como Nueve reinas y Luna de Avellaneda, pero que también le permitió volver sobre su historia personal.

A principio de este año, Gastón Pauls estuvo presente en el streaming “Después te explico” (Bondi Live), que conducía Pedro Alfonso, y recordó un momento clave en su recuperación. El artista comentó cómo Marcela Kloosterboer y su mamá, Cristina, una destacada psicóloga, fueron determinantes en una etapa muy difícil para él con las drogas.

"Yo, después de varias noches sin dormir, en un momento el adicto tiene que decir 'estoy siendo derrotado'. Declararte derrotado es como ir contra la corriente. Tengo que declararme derrotado para empezar a ganar", comentó el actor. Además, destacó que para él su proceso de recuperación arrancó con la ayuda de la actriz.

El consejo de Agustina Cherri a Gastón Pauls que le salvó la vida

"Ese es el primer paso, decir 'no estoy pudiendo, estoy perdiendo 74 a 0 y van 10 minutos de partido'. Me pude declarar derrotado un día diciéndole a Agus, no puedo más, estoy enfermo, necesito ayuda", continuó contando. Gastón Pauls recordó la conversación que mantuvo con Agustina Cherri, su expareja: "Agus me dijo, llamala a Cristina, que es la madre de Marcela".

Marcela Kloosterboer

"La llamé como podía y después me junté con ella. Ahí empezó mi recuperación. Toda la vida voy a estar agradecido con tu vieja, con vos, con Agus porque son esas personas que aparecen extrañamente en el camino y que no te están invitando a seguir consumiendo", agregó el artista.

Antes de retirarse del programa, Gastón Pauls le agradeció a Marcela Kloosterboer y dejó en claro las palabras que lo ayudaron. "Te están diciendo, 'mirá, por acá está todo mal y va a estar peor'. Así que mi recuperación tiene que ver directamente con vos, con tu vieja, a la que adoro y estaré eternamente agradecido", concluyó.

Agustina Cherri, Muna y Gastón Pauls

Gastón Pauls compartió cómo Marcela Kloosterboer y su mamá tuvieron un rol esencial en una etapa compleja de su vida. La intervención, marcada por cercanía y claridad, se convirtió, según destacó, en un punto de apoyo que hoy forma parte de su recorrido, junto a otros momentos que lo acompañaron en su transformación personal.

