Hotel Italia: tradición y calidez en el cuore de Villa Carlos Paz

Todo comenzó con una pista de baile al aire libre, la recordada Confitería Italia,que supo ser punto de encuentro de las familias carlospacenses. Luego vendrían el Mercadito Italia, un Cine a Cielo Abierto y un hospedaje residencial, piedra fundamental del hotel que hoy conocemos. “Nosotros tomamos la gestión hace más de 25 años y desde entonces hemos invertido en cada detalle ofreciendo una experiencia donde servicio y el descanso de la gente siempre han sido la prioridad”, cuentan los hermanos.

El hotel combina tradición y modernidad: dos piscinas, ascensor, estacionamiento gratuito, restaurante propio y un desayuno soñado con panificación y pastelería artesanal elaborada en casa. El Italia Ristorante está abierto todo el año al público y su carta ofrece platos abundantes y caseros incluyendo propuestas vegetarianas y veganas. Cabe destacar que la vedette que se lleva todos los aplausos son las pastas caseras —herencia tana innegable que los hermanos se enorgullecen en preservar.

Con convicción reafirman la importancia del servicio personalizado y el trato familiar, impronta que se replica en cada colaborador. El hotel cuenta con pasajeros que hoy son familias amigas: “Nos emociona ver cuando nos visitan aquellos bebés que venían en brazos y que hoy vienen con sus propios bebés. Crecimos con ellos y ellos con nosotros.”.

El presente encuentra al Hotel Italia con una misión clara: seguir actualizando su propuesta dando respuestas a las nuevas tendencias como el ya instalado turismo de cercanía, eso sí, sin perder la esencia y el toque que distingue a la familia desde los inicios. “Nuestra misión es responder con calidad siendo fieles al espíritu de servicio que nos legó nuestro papá Renato y nuestra mamá Aurelia”.

Detrás del mostrador, en la cocina, entre las sábanas perfectamente blancas o en el saludo cálido de cada mañana, no hay empleados: hay familia. Con una propuesta que une historia, gastronomía, descanso y hospitalidad, el Hotel Italia sigue escribiendo capítulos memorables. Un espacio para disfrutar en familia, en pareja e incluso en un viaje de trabajo donde quieras sentirte como en casa.



Mariano, Marcos y Juan se definen como una familia de trabajo, nacida y criada en la industria hotelera y gastronómica, que entiende que el lujo verdadero no siempre está en lo ostentoso, sino en lo genuino y en los detalles. Y así seguirá siendo para recibirte con los brazos abiertos en el cuore mismo de Villa Carlos Paz.



