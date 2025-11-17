La emoción de María Belén Ludueña por recibir una especial bendición para su panza: "Ahora ya nos sentimos bien protegidos"

María Belén Ludueña está viviendo la etapa más dulce de su vida tras el anuncio de su embarazo. Desde ese entonces, la periodista se mostró radiante y visiblemente feliz por la tan ansiada noticia. Con una gestación de más de quince semanas, asistió junto a Jorge Macri a una misa en la Catedral Metropolitana en honor a San Martín de Tours. Alí recibió la bendición en su pancita; un acto que los llenó de conmoción.

El sentido acto de fe de María Belén Ludueña y Jorge Macri

Este domingo 16 de noviembre, María Belén Ludueña asistió junto a Jorge Macri a la celebración de San Martín de Tours, un obispo del Siglo IV reconocido por su espíritu de caridad y protección a los más vulnerables. Con una Catedral repleta de fieles, la flamante pareja disfrutó de la misa y luego se acercaron al arzobispo para que bendijera su pancita.

Llena de gratitud y emoción, la abogada compartió las sentidas imágenes en sus redes sociales donde mostró la imposición de manos sobre su vientre mientras el honorable párroco impartía la oración de protección. “Gracias arzobispo Jorge García Cuerva por bendecir la panza y el bebé!!! ¡Ahora ya nos sentimos bien protegidos!”, comenzó escribiendo en su cuenta personal de Instagram. Acto seguido, confesó conmovida y fundida en su inquebrantable fe cristiana: “Hoy vivimos con Jorge un momento muy emotivo y de mucha fe que fue la que me sostuvo durante todo este tiempo!”.

María Belén Ludueña llenó de ternura sus redes sociales

Como era de esperarse, este posteo llenó de ternura a sus más de 418 mil seguidores, quienes llenaron de elogios a los futuros papás. Por esta razón, dejaron comentarios sumamente alentadores a María Belén Ludueña -quien espera su primer hijo junto al jefe de Gobierno- y a Jorge Mari -quien ya es papá de tres de su relación con Florencia De Nardi-. “Felicidades a ti Belén y Jorge, gran y linda pareja, que todo salga excelente. Viva el amor”, “Que bendición, el arzobispo Cuerva, Mucha alegría y salud para los tres” y “Belencita y Jorge con fe y amor han logrado este momento único para sus vidas”, fueron tan solo algunos de los cariñosos mensajes que recibieron ambas personalidades.

Por su parte, Flavia Palmiero también se hizo eco de este post y dejó un emoji de corazón como muestra de afecto a la pareja y a su bebé por nacer. Asimismo, diversas personalidades de los medios de comunicación se sumaron a la ola de corazones y likes en la famosa red social de la camarita ante la novedad.

La semana en la que María Belén Ludueña anunciaba su embarazo en redes sociales, el mismo Jorge Macri fue quien expresó con sumo orgullo todo el amor que siente por su esposa: “Te amo mi vida. Gracias por hacerme tan feliz. Vas a ser una gran madre. Arranca la etapa más linda de todas y la vamos a vivir juntos”. De esta manera, la conductora y el Jefe de Gobierno están en la dulce espera de un varón, cuya fecha de parto estimada está estipulada para abril de 2026.

