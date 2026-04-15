El impactante cambio de look de Caro Calvagni después del dramático episodio que casi la deja "pelada"

Para Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, su pelo es parte de su imagen. No obstante, tras mudarse a Europa y cambiar de peluquero, la empresaria padeció uno de los episodios más impactantes de su vida en el cual, según sus propias declaraciones, casi se queda “pelada”. Ahora, tras su estadía en Argentina, volvió a apostar a un cambio de look y sorprendió en redes sociales al presentar su vuelta al rubio.

Caro Calvagni, referente de estilo y moda

Caro Calvagni se encuentra en territorio nacional formando parte de proyectos laborales en el cual está expandiendo su marca y su unidad de negocio referente al universo fashionista. Estas participaciones la llevan a estar atenta a su imagen, sobre todo, a su frondosa melena tras el dramático episodio que casi la deja -literalmente- sin pelos. “Me quemaron el pelo y quedé prácticamente pelada. Prefería ser morocha con el pelo sano que rubia y tener el pelo a la mitad”, afirmó semanas atrás, evidenciando un cambio de prioridades.

Caro Calvagni | Instagram

A través de un video que grabó en su cuenta personal de Instagram, la influencer contó que, desde que se radicó en Europa y dejó su cabellera en manos de un estilista extranjero, sufrió graves consecuencias que hicieron que su pelo se debilitara al punto tal de casi quedar “pelada”. En este marco, tras haber abordado un estricto tratamiento capilar, logró recuperar la vitalidad, el largo y el brillo extremo.

Por esta razón, aprovechó su vuelta al país para volver a poner su cabeza en manos de su coiffeur de confianza y volver a aclarar, de a poco, su pelo. Fue en este sentido en el que la joven irrumpió en sus historias de 24 horas, donde mostró el asombroso antes y después. Con medialunas y mates como complemento ideal para atravesar las horas necesarias para conseguir un resultado ideal, el peluquero puso manos a la obra. Sin tocar el largo y manteniendo el hairstyle característico de la diseñadora, logró aportar a sus fibras capilares una iluminación sutil ideal para volver, poco a poco, al rubio.

Caro Calvagni antes del cambio de look | Instagram

El resultado final del procedimiento estético de Caro Calvagni

Orgullosa de su nueva imagen, Caro Calvagni compartió un clip en la famosa red social de la camarita donde se retrató antes y después de la intervención en la peluquería. En una primera toma se puede ver a la experta en moda con su melena oscura color castaño. Planos instantes después, mostró su cambio de look sutil y moderno utilizando a la técnica balayage.

Esta herramienta de coloración capilar se volvió muy popular en el último tiempo y es el más elegido por aquellas celebridades que buscan renovar su imagen, pero de manera gradual. Además, es ideal para resaltar los rasgos faciales y aportar luminosidad -sin invadir- al cabello. “¿Qué opinamos?”, lanzó buscando un feedback con sus casi un millón de seguidores.

Cambio de look de Caro Calvagni | Instagram

Con este paso, Caro Calvagni no solo logró recuperar la salud de su cabello tras un episodio que la marcó profundamente, sino que también volvió a reafirmar su lugar como referente de estilo. Su cambio de look demuestra que, incluso después de una experiencia al límite con su pelo, es posible apostar nuevamente por una renovada con resultados favorables.

NB