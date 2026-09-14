NH Sastrería será parte de Palace Sessions, una noche que cruza moda, arte y patrimonio en Buenos Aires

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La moda será una de las protagonistas de la primera edición de Palace Sessions, el evento que tendrá lugar el próximo viernes 18 de septiembre en la histórica Sociedad Científica Argentina. En ese escenario, NH Sastrería presentará una selección de sus prendas en una pasada que formará parte del desfile artístico que cerrará la jornada.

Con una propuesta vinculada a la sastrería y a la indumentaria masculina, NH llega a esta experiencia con una selección especialmente elegida para la ocasión. Entre los modelos que participarán de la pasada estarán Emiliano Rella y Maximiliano Correa, junto a otros referentes de la moda y la escena local.

La participación de NH se inscribe en una propuesta que busca poner en diálogo la moda con otras expresiones artísticas. Palace Sessions, presentado por SAUVAGE y THE OPEN GALLERY, propone durante una única noche recorrer la biblioteca científica más antigua del continente y descubrir la obra de 35 artistas visuales, además de disfrutar de instalaciones, performances, jazz acústico, DJs, música en vivo y gastronomía.

El recorrido tendrá como cierre un desfile artístico sobre la gran escalinata central de la Sociedad Científica Argentina, convirtiendo a la arquitectura del edificio en parte fundamental de la experiencia. Allí será donde NH presentará sus prendas frente al público.

La propuesta de Palace Sessions nace con la intención de convertirse en un ciclo itinerante que permita resignificar edificios patrimoniales a través del arte contemporáneo, generando encuentros entre artistas, instituciones, marcas y público en espacios de valor histórico y cultural.

Para NH Sastrería, formar parte de esta primera edición representa también una oportunidad para llevar su universo de indumentaria formal a un contexto donde la moda se encuentra con el arte, la arquitectura y la cultura.

Palace Sessions se realizará el viernes 18 de septiembre en la Sociedad Científica Argentina. La entrada tendrá un valor de $10.000 más un alimento no perecedero e incluirá una copa de vino de bienvenida.

CONTACTO

@nhsastreria

@sauvagearthouse