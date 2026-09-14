Tutta Pietra: piezas de diseño que transforman los espacios y trascienden el tiempo

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Tutta Pietra nació en enero de 2024 a partir de más de 15 años de experiencia en el trabajo con piedra. El proyecto surgió cuando su creador, Gastón Gardini, decidió transformar ese recorrido y oficio en un camino propio junto a su esposa, Gisela Fernández.

Los comienzos fueron prácticamente desde cero. Ante la dificultad de conseguir piedra en Santa Fe, las primeras creaciones fueron jaboneras, cuencos y máscaras. Sin embargo, desde el inicio existía una meta clara: volver a fabricar bachas de mármol travertino. Cada pieza permitió avanzar, perfeccionar el trabajo y acercarse a ese objetivo.

Del oficio artesanal a una propuesta con alcance nacional

La identidad de Tutta Pietra se construye alrededor de tres pilares: oficio, diseño y piedra natural. Cada bacha se talla artesanalmente a partir de un único bloque de mármol travertino, sin uniones ni empalmes, con especial atención tanto al interior como al exterior.

La marca también desarrolla piezas personalizadas de acuerdo con las necesidades de cada proyecto. A su vez, las vetas y tonalidades naturales del material hacen que cada creación sea única.

La propuesta busca que la bacha deje de ser vista únicamente como un elemento funcional y se convierta en una pieza de diseño capaz de aportar identidad a los espacios y trascender en el tiempo. Frente a una lógica marcada muchas veces por lo descartable, Tutta Pietra apuesta por creaciones pensadas para durar y acompañar generaciones.

Las redes sociales fueron fundamentales para mostrar el oficio detrás de cada trabajo y ampliar el alcance de la marca. Con el tiempo, comenzaron a trabajar con particulares, comercios, profesionales e importantes casas de sanitarios del país.

Actualmente, según destaca la marca, Tutta Pietra es la única empresa del país que trabaja el mármol travertino de esta manera, transformando cada bloque en una pieza artesanal. Con presencia en importantes casas de sanitarios, el proyecto busca continuar creciendo, desarrollar nuevas piezas y avanzar hacia su próximo gran objetivo: exportar y llevar su trabajo más allá de las fronteras.

Celular: 0342 156 132 835

Instagram: @tutta_pietra_bachas

Mail: [email protected]

Tiktok: @tuttapietra