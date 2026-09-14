WASLALA: caminar con identidad desde el corazón de Córdoba

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Para la marca cordobesa, la presentación significó mucho más que mostrar una colección. Fue la oportunidad de contar una historia: la de aquellas mujeres que se animan a avanzar, a reinventarse y, sobre todo, a ocupar su propio lugar.

La propuesta de WASLALA habla de una mujer contemporánea, segura y auténtica. Una mujer que entiende que la moda también puede ser una forma de expresión y que cada elección revela algo de su personalidad.

Avanzar. Animarse. Ocupar nuestro lugar. Caminar con identidad.



Esas ideas atravesaron toda la presentación. Cada paso sobre la pasarela buscó transmitir carácter, libertad y transformación, convirtiendo al calzado en protagonista de una historia mucho más profunda.

“Camina como si la ciudad fuese tuya” dejó así de ser solamente el nombre de una presentación para convertirse en el manifiesto de WASLALA: una invitación a caminar la vida con decisión, a apropiarnos de nuestros sueños y a construir nuestro camino sin perder aquello que nos hace únicas.



De Córdoba a la pasarela

WASLALA nació y creció en Córdoba, y hoy continúa escribiendo su historia desde uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Su tienda está ubicada en Independencia 509, Nueva Córdoba, en pleno corazón de Córdoba Capital y a metros del Buen Pastor. Un espacio pensado para descubrir el universo de la marca, sus colecciones de calzado y accesorios y una propuesta donde diseño, tendencia e identidad conviven.



La participación en Global Fashion Gallery marca un nuevo capítulo para WASLALA, pero conserva intacta la esencia que impulsó cada uno de sus pasos: atreverse a ir por más.

Porque quizás de eso se trate también la moda: no solamente de aquello que elegimos llevar puesto, sino de cómo decidimos presentarnos ante el mundo.

WASLALA invita a hacerlo de una manera: caminando como si la ciudad fuese nuestra.

Instagram: @waslala.co

Tienda online: www.waslalashoes.com.ar

Independencia 509 · Nueva Córdoba · Córdoba Capital