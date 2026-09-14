Primavera 2026: una paleta inspirada en la naturaleza

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La tendencia se construye alrededor de colores cálidos y orgánicos, donde los tonos tierra dialogan con verdes salvia y oliva, rosados empolvados, terracotas y azules profundos. Chocolate Brown, Dusty Rose, Sage Green y Terracotta aparecen entre los protagonistas de esta temporada, acompañados por matices como arena, manteca, lavanda, cacao y azules inspirados en el cielo y el agua. El resultado son ambientes con mayor profundidad y personalidad, donde el color se incorpora de manera natural junto a maderas, fibras, piedras, cerámicas y textiles.

Los verdes aportan frescura sin perder calidez; los terracotas y corales introducen pequeñas dosis de intensidad; los rosados empolvados suavizan las composiciones y los marrones, taupe y cacao suman profundidad. La clave está en combinar, no uniformar, y quizás ahí esté uno de los aspectos más interesantes de esta tendencia: no es necesario transformar un ambiente por completo para incorporarla. Un almohadón en rosa empolvado sobre un sofá neutro, una manta verde salvia, una pieza de cerámica terracota o un detalle en chocolate pueden modificar la percepción de un espacio y darle una nueva energía.

También es una paleta que invita a jugar con las proporciones. Los tonos más intensos pueden reservarse para pequeños acentos, mientras que los neutros cálidos funcionan como base y permiten que verdes, terracotas o marrones profundos aparezcan de manera equilibrada.

En Harmony, esta mirada encuentra un punto entre color, textura y materialidad. La primavera 2026 propone espacios menos rígidos y más personales, donde la decoración no busca que todo combine perfectamente, sino crear composiciones que se sientan naturales y propias.

Porque renovar un espacio no siempre significa empezar de cero. A veces, incorporar un nuevo color, una textura diferente o ese pequeño detalle que cambia la escena es suficiente para transformar la manera en que lo habitamos.

Monserrat Bela

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