Pertenecer sin ataduras: el verdadero sentido de elegir nuestro camino

¿Para qué constelar?, te preguntarás.
Voy a hablar desde mi propia experiencia.
Al principio, constelar me ayudó a ordenarme sin que mi mente pudiera explicar cómo. Lo que mostraba la representación iba más allá de mi comprensión y parecía funcionar sin una razón aparente. Sin embargo, algo en mí captaba el mensaje y, desde ahí, comenzaba a mirar mi vida de otra manera.
Detrás de ese desconcierto inicial se abría una posibilidad transformadora: aprender a soltar.
Soltar las expectativas de cómo deberían haber sido las cosas y decirle sí a lo que fue. Soltar, entendiendo que ese acto no significa justificar lo sucedido, minimizar el dolor ni negar aquello que nos lastimó. Significa dejar de luchar contra una realidad que ya forma parte de nuestra historia.
Soltar para vaciarme.
Vaciarme para reconocer qué era mío.
Reconocer qué era mío para decidir si deseaba conservarlo o dejarlo ir.
Muchas veces confundimos pertenecer con repetir, con responder a expectativas ajenas o con sostener mandatos que nunca nos detuvimos a cuestionar.
Uno de los movimientos más importantes es comprender que podemos honrar nuestra historia sin tener que vivirla de la misma manera. Podemos reconocer de dónde venimos y, al mismo tiempo, elegir hacia dónde queremos ir.
Las Constelaciones Familiares me acercaron a esa mirada: la posibilidad de observar los vínculos y las dinámicas familiares desde otro lugar, abrir preguntas y encontrar nuevos sentidos.
Hoy entiendo que tomar mi propio camino no significa abandonar a nadie ni renunciar a mis raíces. Significa asumir la responsabilidad de mi vida, con todo lo que recibí, lo que aprendí y también aquello que elijo hacer diferente.
Porque pertenecer no significa quedar atados al pasado. Podemos honrar nuestra historia y, al mismo tiempo, ser libres de vivir nuestra propia vida.
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Sobre la autora
Erica Crausaz es Licenciada en Administración, counselor, consteladora familiar y especialista en desarrollo personal y facilitadora de procesos. Es creadora de Volvé a Vos (@volve.a.vos).