Primavera–Verano 2025 en Argentina: los tonos de cabello que marcan tendencia

La primavera y el verano son sinónimos de luz, vitalidad y movimiento, y el cabello no se queda atrás. En Argentina, esta temporada se vive con colores que iluminan, rejuvenecen y potencian la belleza natural. La tendencia apunta a tonos versátiles que acompañan la personalidad de cada mujer, con técnicas modernas que logran acabados frescos y sofisticados.

En los salones, la creatividad se convierte en protagonista: ya no se trata de seguir una moda rígida, sino de elegir un color que refleje quién sos y resalte tus mejores rasgos. Estas son las propuestas que marcan el rumbo de la temporada:

Rubio y Bronde luminoso

El gran favorito. Este mix combina la elegancia del rubio con la naturalidad del bronde, logrando un resultado radiante y juvenil. Es perfecto para quienes buscan suavizar las facciones, disimular canas y aportar brillo saludable. Ideal para el verano, porque refleja la luz natural y potencia el movimiento del cabello.

Castaños cálidos y con carácter

Los tonos chocolate, café y avellana pisan fuerte esta temporada. Son elegantes, fáciles de mantener y se adaptan a diferentes estilos. Los reflejos cálidos aportan profundidad y realzan la mirada, logrando un look con personalidad y fuerza sin perder naturalidad.

Toques creativos y pasteleros

El costado más atrevido se expresa con tonos pastel: lavanda, rosa, durazno o vainilla. Suaves pero impactantes, transmiten frescura y modernidad. Se pueden llevar en todo el cabello o en detalles estratégicos, logrando un look divertido y sofisticado. Son la opción ideal para quienes buscan diferenciarse con un aire juvenil y fashionista.

Babylights

La técnica estrella sigue firme en la primavera–verano. Las babylights son mechas ultrafinas que recrean el reflejo natural del sol, aportando luz y dimensión de forma delicada. Se combinan con tonos miel, caramelo o rubios suaves para un acabado elegante y atemporal, perfecto para quienes buscan un cambio sutil pero notorio.

En definitiva, la temporada primavera–verano 2025 en Argentina propone colores que mezclan naturalidad, calidez y un toque creativo. Lo importante es encontrar el tono que acompañe tu esencia y te haga brillar bajo el sol.

