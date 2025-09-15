lunes 15 de septiembre del 2025
En vivo
ESPACIO NO EDITORIAL - CARAS LIKE Hoy 15:10

Primavera–Verano 2025 en Argentina: los tonos de cabello que marcan tendencia

El verano trae frescura, brillo y calidez al cabello. Estos son los tonos que dominarán la temporada. Galería de fotosGalería de fotos

lammenda silvina
lammenda silvina | CONTENTCARAS
contentcaras

La primavera y el verano son sinónimos de luz, vitalidad y movimiento, y el cabello no se queda atrás. En Argentina, esta temporada se vive con colores que iluminan, rejuvenecen y potencian la belleza natural. La tendencia apunta a tonos versátiles que acompañan la personalidad de cada mujer, con técnicas modernas que logran acabados frescos y sofisticados.

En los salones, la creatividad se convierte en protagonista: ya no se trata de seguir una moda rígida, sino de elegir un color que refleje quién sos y resalte tus mejores rasgos. Estas son las propuestas que marcan el rumbo de la temporada:

Rubio y Bronde luminoso

El gran favorito. Este mix combina la elegancia del rubio con la naturalidad del bronde, logrando un resultado radiante y juvenil. Es perfecto para quienes buscan suavizar las facciones, disimular canas y aportar brillo saludable. Ideal para el verano, porque refleja la luz natural y potencia el movimiento del cabello.

Castaños cálidos y con carácter

Los tonos chocolate, café y avellana pisan fuerte esta temporada. Son elegantes, fáciles de mantener y se adaptan a diferentes estilos. Los reflejos cálidos aportan profundidad y realzan la mirada, logrando un look con personalidad y fuerza sin perder naturalidad.

Toques creativos y pasteleros

El costado más atrevido se expresa con tonos pastel: lavanda, rosa, durazno o vainilla. Suaves pero impactantes, transmiten frescura y modernidad. Se pueden llevar en todo el cabello o en detalles estratégicos, logrando un look divertido y sofisticado. Son la opción ideal para quienes buscan diferenciarse con un aire juvenil y fashionista.

 

lammenda silvina

 

Babylights

La técnica estrella sigue firme en la primavera–verano. Las babylights son mechas ultrafinas que recrean el reflejo natural del sol, aportando luz y dimensión de forma delicada. Se combinan con tonos miel, caramelo o rubios suaves para un acabado elegante y atemporal, perfecto para quienes buscan un cambio sutil pero notorio.

En definitiva, la temporada primavera–verano 2025 en Argentina propone colores que mezclan naturalidad, calidez y un toque creativo. Lo importante es encontrar el tono que acompañe tu esencia y te haga brillar bajo el sol.

 

@silvina_lammenda_peluqueria 

https://www.slestilista.com/

 3487 615768 

Rawson 248, Zárate, Buenos Aires

Galería de imágenes
lammenda silvina lammenda silvina lammenda silvina lammenda silvina lammenda silvina lammenda silvina
EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en