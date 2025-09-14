Mercedes Morán, Alejandro Awada, Lorena Vega y Marco Antonio Caponi arrasan en Netflix con una nueva película argentina

Netflix sigue sumando producciones cien por ciento de carácter nacional bajo su cápsula "Hecho en Argentina". Esta vez con una comedia romántica de la mano de un elenco de lujo que combina personalidades de renombre y talentos versátiles: Mercedes Morán, Alejandro Awada, Lorena Vega y Marco Antonio Caponi le dan vida a Norma, una película de Santiago Giralt que arrasa en esta plataforma global de streaming.

Elenco de Norma | Netflix

Netflix apuesta al cine argentino de la mano de Mercedes Morán y gran elenco

Desde hace unos años, las creaciones audiovisuales argentinas son valoradas por Netflix que apuesta a los productos de carácter nacional para traspasar fronteras. protagonizada y co-escrita por Mercedes Morán, Norma cuenta la historia de una mujer de la tercera edad que experimenta un terrible cambio en su vida personal tras un acontecimiento inesperado.

El film se centra en el personaje de Norma, una ciudadana ejemplar de una tranquila provincia personifica la vida convencional y el apego a las reglas. Su rutina se ve abruptamente interrumpida cuando su empleada doméstica renuncia inesperadamente, desencadenando una profunda crisis existencial.

Este suceso la lleva a cuestionar los pilares de su vida y a romper con los prejuicios arraigados. En su búsqueda de una nueva identidad, se aventura a construir una red de vínculos auténticos y significativos.

A través de un viaje de autodescubrimiento lleno de sorpresas, la protagonista se propone rearmar una versión más feliz de sí misma. Este camino transformador la conduce a una vida plena y liberada de las ataduras del pasado.

La llegada de una psicóloga de Buenos Aires, interpretada por Lorena Vega, introduce a Norma a un universo inexplorado, dando inicio a una amistad que le revelará nuevas vivencias y puntos de vista. La película se distingue de las típicas historias de autodescubrimiento, ya que sus guionistas eligen una narrativa que se centra en el proceso de transformación, mostrando con delicadeza y comprensión sus batallas internas y su crecimiento personal.

Mercedes Morán como Norma | Netflix

Esta cinta incluye a figuras destacadas del ambiente como Alejandro Awada, Lorena Vega, Mercedes Scápola, Marco Antonio Caponi, Mirella Pascual, Claudia Cantero, y Elvira Onetto. Además, la presencia de Scápola, hija de Morán en la vida real, tiñe de un matiz especial a su interpretación en la pantalla.

Las críticas no tardaron en llegar. Diversos medios especializados en análisis cinematográficos resaltaron la presencia de esta propuesta en el avanico de ofertas del cine: "Una simpática y entrañable (tragi)comedia (...) Giralt y Morán prefieren el humor, las pequeñas observaciones y gestos cotidianos a las bajadas de línea altisonantes" (OtrosCines) y "Una comedia amable, accesible, sin excesivas pretensiones, con algo de simpático cuento de provincia. Además de contar con un excelente elenco, Giralt le escapa al grotesco o al exceso de costumbrismo" (MicropsiaCine).

Norma, película de Netflix | Netflix

Pese a que ya fue estrenada en las taquillas de los cines argentinos, ahora Norma aterriza en Netflix para sumergir a los espectadores en una atrapante comedia donde brota el carácter más humano de los intérpretes. “Ahogada en la monotonía de su vida cotidiana, una mujer se embarca en un viaje de autodescubrimiento que rompe con todas las reglas establecidas”, reza la sinopsis prometiendo hacerle vivir al usuario una experiencia única y rica en una nueva forma de mirar al mundo.

NB