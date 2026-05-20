jueves 21 de mayo del 2026
En vivo
ESPACIO NO EDITORIAL - CARAS LIKE Ayer 17:30

Pueblo, quintas y campo... tres escalas, una mirada

Una arquitectura situada y un dialogo sincero con el lugar. | por ARECOARQS Galería de fotosGalería de fotos

Pueblo, quintas y campo, tres escalas, una mirada.
Pueblo, quintas y campo, tres escalas, una mirada. | CONTENT CARAS LIKE
CONTENT CARAS LIKE

En San Antonio de Areco, proyectar arquitectura implica necesariamente entender el contexto. No se trata solo de resolver un programa o construir una forma, sino de comprender una identidad territorial muy marcada, donde conviven la memoria urbana, la expansión residencial y el paisaje rural. Desde esa mirada trabaja ArecoArqs, un estudio de arquitectura que desarrolla sus obras en tres escalas de intervención: el casco histórico urbano, la zona de quintas y el campo.

Cada una de estas escalas propone desafíos particulares y exige una respuesta espacial distinta. En el casco histórico, la intervención dialoga dentro de una trama consolidada, de calles angostas, construcciones tradicionales, fachadas continuas y una fuerte presencia patrimonial. Allí, el proyecto debe dialogar con la escala peatonal, la materialidad existente y la memoria del lugar. La arquitectura contemporánea aparece entonces no como una ruptura, sino como una reinterpretación respetuosa de los elementos que construyen identidad: zaguanes, patios, galerías, materiales, texturas y las proporciones propias del pueblo bonaerense.

Pueblo, quintas y campo, tres escalas, una mirada.

En la zona de quintas, en cambio, la relación cambia. Se trata de lotes de mayor superficie, donde la vivienda adquiere más libertad al implantarse y un vínculo directo con el espacio exterior. Esta escala intermedia permite pensar casas abiertas,vinculadas al espacio verde, galerías, patios y espacios de transición que prolongan la vida cotidiana hacia el exterior. La arquitectura busca equilibrar el adentro y el afuerasin perder la pertenencia al lugar.

La tercera escala es la rural: el campo. Allí el paisaje adquiere un protagonismo total. Las obras se implantan en grandes extensiones, donde la arquitectura debe responder al horizonte, al clima, a las vistas y a una tradición constructiva con lenguaje rural. Galpones, cascos, puestos y construcciones de campo forman parte de un repertorio que puede ser reinterpretado desde una mirada contemporánea, sobria y funcional.

Para ArecoArqs, estas tres escalas no son escenarios aislados, sino distintas formas de habitar un mismo territorio. El estudio trabaja desde esa continuidad, entender el pueblo, la quinta y el campo como partes de una identidad común. Una arquitectura situada, que reconoce la historia y el paisaje, pero que también propone nuevas formas parahabitar la arquitectura.

 

ARECOARQS
@arecoarqs
estudioarecoaqs.framer.website
Guido 625. San Antonio de Areco
Bs.As. Argentina
Fotos: @juandelcastello

 

Galería de imágenes
Pueblo, quintas y campo, tres escalas, una mirada. Pueblo, quintas y campo, tres escalas, una mirada. Pueblo, quintas y campo, tres escalas, una mirada. Pueblo, quintas y campo, tres escalas, una mirada. Pueblo, quintas y campo, tres escalas, una mirada.
EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en