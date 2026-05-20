Pueblo, quintas y campo... tres escalas, una mirada

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En San Antonio de Areco, proyectar arquitectura implica necesariamente entender el contexto. No se trata solo de resolver un programa o construir una forma, sino de comprender una identidad territorial muy marcada, donde conviven la memoria urbana, la expansión residencial y el paisaje rural. Desde esa mirada trabaja ArecoArqs, un estudio de arquitectura que desarrolla sus obras en tres escalas de intervención: el casco histórico urbano, la zona de quintas y el campo.

Cada una de estas escalas propone desafíos particulares y exige una respuesta espacial distinta. En el casco histórico, la intervención dialoga dentro de una trama consolidada, de calles angostas, construcciones tradicionales, fachadas continuas y una fuerte presencia patrimonial. Allí, el proyecto debe dialogar con la escala peatonal, la materialidad existente y la memoria del lugar. La arquitectura contemporánea aparece entonces no como una ruptura, sino como una reinterpretación respetuosa de los elementos que construyen identidad: zaguanes, patios, galerías, materiales, texturas y las proporciones propias del pueblo bonaerense.

En la zona de quintas, en cambio, la relación cambia. Se trata de lotes de mayor superficie, donde la vivienda adquiere más libertad al implantarse y un vínculo directo con el espacio exterior. Esta escala intermedia permite pensar casas abiertas,vinculadas al espacio verde, galerías, patios y espacios de transición que prolongan la vida cotidiana hacia el exterior. La arquitectura busca equilibrar el adentro y el afuerasin perder la pertenencia al lugar.

La tercera escala es la rural: el campo. Allí el paisaje adquiere un protagonismo total. Las obras se implantan en grandes extensiones, donde la arquitectura debe responder al horizonte, al clima, a las vistas y a una tradición constructiva con lenguaje rural. Galpones, cascos, puestos y construcciones de campo forman parte de un repertorio que puede ser reinterpretado desde una mirada contemporánea, sobria y funcional.

Para ArecoArqs, estas tres escalas no son escenarios aislados, sino distintas formas de habitar un mismo territorio. El estudio trabaja desde esa continuidad, entender el pueblo, la quinta y el campo como partes de una identidad común. Una arquitectura situada, que reconoce la historia y el paisaje, pero que también propone nuevas formas parahabitar la arquitectura.

ARECOARQS

@arecoarqs

estudioarecoaqs.framer.website

Guido 625. San Antonio de Areco

Bs.As. Argentina

Fotos: @juandelcastello