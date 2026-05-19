Las tiernas fotos de Elle y Lando, los hijos en Maxi López, en su primer paseo por Buenos Aires

En un emotivo reencuentro, Maxi López recibió a Daniela Christiansson en Buenos Aires, junto a sus hijos Elle y Lando. La modelo sueca arribó al país este domingo 17 de mayo, pero la familia ya empezó a integrar su nueva vida en Argentina, compartiendo momentos que reflejan unión, diversión y afecto.

El primer paseo de los pequeños fue captado por su mamá y las imágenes enternecieron a sus seguidores. Elle y Lando exploraron la ciudad y disfrutaron de un día de plaza muy especial mientras ultiman los detalles de su mudanza a un barrio privado de la provincia de Buenos Aires.

Así Maxi López y Daniela Christiansson planearon su vida en Buenos Aires

Durante los meses en los que participó en MasterChef Celebrity, Maxi López viajaba constantemente entre Suecia y Buenos Aires para reunirse con su familia. Uno de sus mayores deseos era poder vivir junto a ellos en Buenos Aires. A pesar de su intensa agenda y las múltiples propuestas profesionales que tenía en marcha, el exjugador logró cumplir su sueño: tener a toda su familia unida y cerca de él.

Maxi López y su familia//Instagram

Desde su llegada al país, Maxi compartió en redes sociales las primeras horas de su mujer Daniela Christiansson y sus hijas. En este contexto, el exmarido de Wanda Nara recibió a su familia con un desayuno típico argentino rodeado de medialunas, facturas, churros y sándwiches de miga. Ahora, la modelo compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram que muestra un paseo junto a sus hijos en Argentina.

Los hijos de Maxi López disfrutan de su primer día en Buenos Aires

El primer paseo de Elle y Lando en Buenos Aires fue una experiencia llena de sencillez y ternura. La sueca fue la encargada de capturar esos momentos de sus hijos y compartirlo con sus seguidores en redes sociales. Las imágenes muestran a Lando disfrutando de un momento divertido en una hamaca.

Lando, hijo de Maxi López//Instagram

En otra foto, se puede observar a los hijos de Maxi López recostados en sus cochecitos y observando uno de los lagos del barrio. Este paseo fue mucho más que un simple momento de recreación ya que simbolizó la adaptación y la integración de los pequeños en su nuevo entorno.

Lando y Elle, los hijos de Maxi López//Instagram

La tranquilidad del lugar y el contacto con la naturaleza permitieron que los niños se conectarán con suelo argentino. El primer encuentro al aire libre en Buenos Aires se convirtió en escenario de nuevas historias y recuerdos. De esa manera, la familia del deportista se está instalando poco a poco en el país.