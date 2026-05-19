Wanda Nara rompió el silencio sobre las denuncias contra Martín Migueles

La ceremonia de los Premios Martín Fierro 2026 reunió a las figuras más importantes de la televisión argentina, pero una de las grandes protagonistas de la noche fue, sin duda, Wanda Nara. La empresaria se llevó el premio a Mejor Conductora y se mostró visiblemente emocionada al subir al escenario para recibir la estatuilla.

Wanda Nara en los Martín Fierro 2026

Después de la gala, Wanda Nara conversó con Puro Show y reveló como se sintió tras recibir el galardón. Sin embargo, además de referirse al reconocimiento que obtuvo por su trabajo en televisión, también tuvo que hacer frente a las preguntas sobre Martín Migueles y las denuncias que involucran al empresario.

La insuperable momento que vivió Wanda Nara

Luego de recibir el galardón, Wanda Nara confesó que no imaginaba quedarse con el premio y aseguró que la noticia la tomó completamente por sorpresa: “Fue una noche hermosa. Estoy feliz. La verdad que no me lo esperaba”, expresó.

Wanda Nara se consagró como ganadora

Tras recibir el premio, la conductora agradeció el cariño de colegas y del público, dejando en claro que vivió una de las noches más importantes de su carrera en televisión. Pero mientras celebraba su consagración, las preguntas sobre su vida privada no tardaron en aparecer, sobre todo por la presencia de Martín Migueles y por la situación que atraviesa el empresario.

Wanda Nara sobre la situación Judicial de Martín Migueles

Durante la entrevista con Puro Show, Wanda Nara fue consultada directamente por las denuncias que involucran a Martín Migueles y marcó una clara postura sobre el tema. “Yo no me meto en los problemas penales ni de mis novios, ni de mis exnovios, ni de mis amigos”, respondió de manera tajante.

Martín Migueles y Wanda Nara

Lejos de involucrarse, Wanda Nara explicó que actualmente está enfocada en sus propios conflictos judiciales y laborales. “Cada uno tiene que defender sus situaciones y yo no tengo nada que ver”, agregó. Antes finalizar, la conductora volvió a poner el foco en su presente profesional y adelantó que MasterChef podría regresar antes de fin de año, además de mencionar nuevos proyectos laborales que ya tiene en marcha.