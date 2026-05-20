Desde que se convirtió en reina de los Países Bajos en 2013, la vida de Máxima Zorreguieta cobró gran interés público a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de seguir el protocolo de forma impecable y ante la gran exposición que asumió junto al rey Guillermo luego de la abdicación al trono de la reina Beatriz, a la medida que se permite la argentina mantiene cierto resgurado en relación a cuestiones que pertenecen al ámbito privado de su familia. Por ello, sus reciente declaraciones sobre su madre generaron un gran impacto.

Máxima Zorreguieta reveló que su madre está enferma

A nivel familiar, en los años 2017 y 2018, Máxima Zorragueta atravesó los momentos más complicados. Jorge Zorreguieta murió tras padecer un a causa de un linfoma no Hodgkin y pocos meses más tarde, su hermana, Inés, se suicidó. En ambos casos, la reina se llamó a silencio y no fue tiempo después, involucrada en políticas de slaud mental, que refirió al fallecimiento de la joven.

El importante resguardo que mantiene ante los momentos dolorosos que supo atravesar es uno de las características que mantuvo la reina, pero este martes 19 de mayo decidió hablar sobre la situación que vive con la enfermedad de su madre, María del Carmen Cerruti. Se trata de la primera vez que la argentina refiere a su madre al revelar que padece demencia.

"Mi madre también padece demencia; es una situación muy dolorosa", fueron las palabras que lanzó Máxima en diálogo con un ciudadano que le habría comentado las dificultades que vive con su madre, al padecer esta enfermedad, según afirmó el medio neerlandés AD. Esta visita de los reyes corresponde a su agenda institucional en la que se enfocó en la interacción con los habitantes, con quienesintercambiando experencias sobre la calidad de vida en esa zona. En este contexto, la argentina se habría sentido cómoda al hablar de su madre, y rápidamente su declaración privado tomó dimensión mundial.

Pese a la gran popularidad de su hija, María del Carmen Cerruti supo mantener un muy bajo perfil pero manteniéndose muy unida a sus hijos. Su vínculo con Máxima siempre fue muy cercano, y sus estadías en Países Bajos supieron ser extendenias para compartir la vida familiar. Actualmente, tiene 81 años y está instalada en la Argentina, donde viven sus otros dos hijos, Juan y Martín. Ante esta información que brindó la reina en los últimos minutos, se generaron especulaciones sobre los cuidados que recibe.

Lo cierto es que es muy acotada la información que brindó Máxima sobre la salud de su madre, teniendo en cuenta que la demencia engloba diversas enfermedades en relación a afecciones de la memoria, el pensamiento y la capacidad llevar a cabo actividades cotidianas, se desconocen detalles del cuadro de salud y diagnóstico de María del Carmen Cerruti.

Tras la dimensión que tomó las declaraciones, de manera informal, que realizó Máxima Zorreguieta, por el momento no se realizaron comunicaciones oficiales al respecto.