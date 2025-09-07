Reina de Bastos: el Tarot como camino de transformación

CONTENT LIKE

Sabrina, ¿cómo comenzaste con esta actividad?

Reina de Bastos comenzó su camino hace siete años a través de Instagram, y con el tiempo se consolidó como un espacio de referencia en el mundo del Tarot. La conexión viene de familia: mi abuela leía el Tarot, aunque nunca se animó a enseñarme. En 2015 comencé a estudiarlo formalmente y, tras varios años de formación y práctica, me animé a interpretar para otros. Desde entonces, el proyecto ha crecido de forma constante, adaptándose a nuevas formas de acompañar y expandiendo su comunidad día a día.

¿Qué podés afrecer a quienes recurren a vos?

Ofrezco lecturas de Tarot, sesiones con acompañamiento terapéutico y rituales personalizados. Cada servicio está diseñado para guiar procesos emocionales y espirituales con respeto, profundidad y compromiso.

¿Qué planes tenés con Reina de Bastos?

Mi objetivo es continuar creciendo, llegar a más personas y que cada vez más gente conozca el poder transformador del Tarot. Sigo capacitándome de forma continua y tengo el proyecto de volver a dictar cursos, como hice en mis primeros años de experiencia. Aspiro a que Reina de Bastos siga siendo un espacio accesible, amoroso y sanador.

¿Qué es lo que más valorás de tu trabajo con las personas?

Valoro profundamente la confianza que cada persona deposita en mí. Acompañar procesos personales es un privilegio y una gran responsabilidad. Me importa que quien llega a mí se sienta contenido, escuchado y respetado.

Datos de contacto:

Teléfono: 1168060977

Instagram: @reina_de_bastos__