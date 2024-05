Si tu objetivo no te da miedo significa que te queda chico

CREDITO CARAS

Pero uno de los grandes puntos que me preguntan mucho es, ¿Qué objetivo me pongo? Y para ello hay que tener en cuenta dos cosas. Las metas deben tener determinadas características:

Medible: Debe haber una forma de saber si está o no evolucionando como yo quiero. Por ejemplo, facturar 50mil USD.

Especifica: Cuanto quiero facturar y si es posible de qué forma y que necesito.

Temporal: Cuando voy a querer que esta meta esté realizada.

Alcanzable: hacer declaraciones heroicas no nos va a llevar a ningún lado.

Superadora: Siempre debo superar las metas ya realizadas si ya sé que llego a 50 ir por 70.

Y en las ultimas dos está el tema importante a analizar. ¿Cuántas veces buscando no frustrarnos, y bajo el ala de lo que para nosotros es “alcanzable” nos quedamos chicos con nuestras metas?

Las metas deben ser eso que cuando lo contamos nos da algo de miedo, la meta, nos tiene que sacar de nuestra zona de confort, pero por supuesto siempre con los pies en la tierra, sabiendo que puedo lograrlo si me lo propongo.

Si la meta que me pongo, no me genera adrenalina, o la necesidad de hacer un esfuerzo en algo no significará un crecimiento. Sin dolor no hay crecimiento decían. Con las metas es igual, si no representa un estiramiento para mí, no es una meta a mi altura.

Ahora bien, en mi Instagram @yulsgarcia.roilands hablo mucho sobre esto, y lo más importante para mí, cuando elegimos ponernos una meta, es que con la única persona con quien debemos compararnos es con nosotros mismos. Si ya logré 10 debo ir al menos por 11, pero si realmente quiero salir de mi zona de confort quizás pueda ir por 14 o 15. Por último, no es aconsejable que mi meta la mida en base a lo que otras personas realizan ya que cada uno de nosotros somos seres diferentes y tenemos no solo realidades diferentes sino también somos observadores distintos. Por lo tanto, tu única comparación debe ser con vos.