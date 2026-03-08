El innovador tratamiento estético que Wanda Nara se hace todos los días en Italia

Wanda Nara volvió a marcar tendencia en redes sociales durante su estadía en Italia al mostrarse utilizando unos llamativos parches debajo de los ojos, un tratamiento estético que cada vez gana más popularidad entre celebridades y amantes del cuidado de la piel. Fiel a su estilo fashionista de alto nivel, la empresaria compartió imágenes de su rutina de belleza mientras recorre algunas de las ciudades más emblemáticas del país europeo, combinando paseos románticos junto a Martín Migueles, trabajo y cuidado personal.

Wanda Nara apuesta por un tratamiento innovador que pisa con fuerza

Este fin de semana, Wanda Nara irrumpió en las historias de su cuenta personal de Instagram donde aparece con parches rosados y traslúcidos colocados en la zona de las ojeras, un recurso estético que forma parte de los llamados eye patches o -parches de hidrogel- para el contorno de ojos. Este tipo de productos está diseñado para hidratar profundamente la piel más fina del rostro, ayudar a desinflamar bolsas y aportar luminosidad a una zona que se suele evidenciar rápidamente el cansancio o el estrés.

Wanda Nara | Instagram

De acuerdo con expertos en cosmetología, el tratamiento consiste en pequeñas láminas flexibles -generalmente elaboradas con hidrogel o con activos cosméticos- que se adhieren suavemente debajo de los ojos durante algunos minutos. En su fórmula suelen incluir ingredientes como ácido hialurónico, colágeno, cafeína, vitamina C o extractos botánicos. Los especialistas aseguran que estos componentes ayudan a mejorar la hidratación, estimular la circulación y aportar un efecto refrescante inmediato que revitaliza la mirada.

En los últimos años, estos parches se transformaron en una verdadera tendencia dentro del universo beauty. Su popularidad creció gracias a las redes sociales y a las celebridades e influencers que comparten sus rutinas de skincare. La mayor de las hermanas Nara es una de las figuras mediáticas que instaló esta innovadora técnica de cosmetología en las rutinas de cuidados femeninos. Además de su efectividad, es sumamente utilizado su practicidad. En el caso de la mediática, las utiliza mientras realiza otras actividades cotidianas, como por ejemplo trabajar, viajar o estar en momentos de ocio.

Wanda Nara | Instagram

Wanda Nara, una experta en belleza

Wanda Nara sigue posicionándose en redes sociales como una gran fuente de inspiración para el cuidado y el bienestar de la estética femenina. Allí, comparte todo lo que concierne a su universo fashionista y de alto nivel, incluso mostrando su faceta más humana como lo es el cuidado de su imagen. Es por esta razón que utiliza este parche antes de asistir a eventos, sesiones de fotos o largas jornadas de trabajo.

Durante su estadía por Italia, la empresaria no solo se mostró disfrutando de recorridos por paisajes y puntos turísticos emblemáticos junto a su actual pareja, sino que también aprovechó cada aparición pública para impulsar y promocionar su propia línea de cosméticos. Las publicaciones combinan lifestyle, romance y beauty looks, una fórmula que forma parte de su estrategia de comunicación desde hace años, sobre todo, desde que se separó de Mauro Icardi y emprendió su faceta empresarial por ella misma.

Wanda Nara | Instagram

Así, entre negocios, paseos, selfies y rutinas de skincare, Wanda Nara vuelve a demostrar que el cuidado de la piel también puede convertirse en un contenido que genere inspiración para sus más de 17,6 millones de seguidores. Con estos parches para el contorno de ojos como protagonistas de su rutina diaria, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) reafirma su lugar como referente de tendencias y confirma que, incluso en vacaciones, la belleza sigue siendo parte central de su marca personal.

NB