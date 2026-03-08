De Mica Viciconte y Rocío Marengo a Cande Ruggeri: los mejores looks del casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri

Desde Rocío Marengo y Mica Viciconte hasta Stephanie Demner​ y Cande Ruggeri, los estilismos de los invitados al casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Vallarades Macri también fueron protagonistas. Aunque no hubo un dress code estricto, predominó una estética elegante con guiños glam: vestidos largos, telas brillantes y trajes clásicos en tonos oscuros que acompañaron a la perfección la ambientación mediterránea y luminosa de la boda. Entre aciertos fashionistas y apuestas más clásicas, las celebridades desplegaron todo su estilo en una noche que combinó glamour y sofisticación.

Emily Lucius y Rodrigo Valladares

Los mejores looks del casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Vallarades Macri

Rocío Marengo y Eduardo Fort

Rocío Marengo eligió un vestido largo dorado de efecto metalizado, completamente cubierto de brillos que captaban la luz en cada movimiento. El diseño aportaba una impronta sofisticada, ideal para una boda de tarde que se extendió hasta la madrugada. Para cerrar el outfit, la conductora optó por un beauty look natural y luminoso: llevó el cabello suelto con ondas suaves y un maquillaje en tonos neutros que resaltó su mirada y dejó todo el protagonismo al vestido.

A su lado, Eduardo Fort apostó por un look clásico y sobrio que equilibró el brillo del outfit de su pareja. El empresario lució un traje azul intenso con camisa blanca y corbata en tono gris, una combinación elegante que aportó modernidad sin perder formalidad.

Rocío Marengo y Eduardo Fort

Mica Viciconte y Fabián Cubero

Mica Viciconte deslumbró con un vestido largo de silueta sirena en tono plateado con efecto glitter, de corte ajustado que resaltó su figura y sumó un guiño glam perfecto para la ambientación luminosa del evento. Como complemento, la modelo eligió un rodete tirante y un maquillaje en tonos neutros que destacó sus facciones sin competir con el protagonismo del vestido.

Fabián Cubero optó por un look elegante y atemporal: traje negro con camisa blanca abierta en el cuello, una combinación clásica que aportó sobriedad y estilo relajado al mismo tiempo. El exfutbolista completó el outfit con zapatos negros de cuero, logrando un conjunto equilibrado que acompañó a la perfección el brillo del estilismo de su pareja.

Mica Viciconte y Fabián Cubero

Stephanie Demner

Stephanie Demner prefirió una apuesta audaz con un vestido largo negro de encaje que combinó sensualidad y elegancia. De silueta sirena y escote corazón, se ajustaba al cuerpo y culminaba en una cola amplia que aportaba dramatismo al look. El entramado del encaje dejaba ver sutilmente la piel, logrando un equilibrio entre transparencia y sofisticación que la convirtió en una de las invitadas más fashionistas de la noche.

Para completar el estilismo, sumó guantes largos negros que reforzaron el aire glam del outfit, además de un collar de brillo que iluminó el escote. Llevó el cabello suelto con ondas marcadas y apostó por unos anteojos de sol negros de impronta retro, un detalle inesperado que elevó el look con una cuota de actitud y personalidad.

Stephanie Demner

Cande Ruggeri

Candela Ruggeri apostó por un look minimalista y elegante con un vestido largo negro de escote strapless. El vestido se robó todas las miradas por su impronta clásica y atemporal, perfecto para una boda donde la sobriedad también tuvo su espacio entre las apuestas más glamorosas.

Al outfit, la influencer le sumó un collar tipo choker de brillantes que aportó luz al escote y elevó el conjunto con un toque de sofisticación. Usó el pelo recogido en un peinado pulido con mechones sueltos que enmarcaban el rostro y un maquillaje luminoso en tonos neutros, logrando un beauty look delicado y moderno que acompañó a la perfección la estética refinada de su outfit.