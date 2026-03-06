Nequi Galotti y Evelyn Scheidl dan cátedra de cómo llevar el palazos en mujeres +65

Si hay dos mujeres referentes de la moda en redes sociales, eventos y pasarelas, ellas son Nequi Galotti y Evelyn Scheidl. Las modelos hicieron su nombre con sus elecciones fashionistas, y aún mantienen la tendencia de los looks elegantes y dignos para cualquier evento. En las últimas horas, disfrutaron de una tarde de vinos y amistades en un viñedo de lujo. Allí, ambas coincidieron con el palazo como prenda principal, y dieron cátedra de cómo lucirlo, según sus estilos personales.

Nequi Galotti, Evelyn Scheidl

Nequi Galotti y Evelyn Scheidl dan cátedra con el palazo elegante para un día de viñedos

Nequi Galotti se caracteriza por encontrar una elegancia relajada y versátil en todos los atuendos que elige. Desde zapatillas hasta colores vibrantes, la modelo encuentra la pulcritud mientras impone el comfy como la elección principal. Por su parte, Evelyn Scheidl mezcla lo atemporal con detalles modernos, encontrando lo sofisticado en una fusión chic. Es por eso que ambas mujeres coinciden en muchos puntos de sus estilos fashionistas, pero al mismo tiempo marcan sus diferencias claras. En las últimas horas, sorprendieron en una tarde de viñedo, donde la elegancia y comodidad era el dress code del evento.

Para la ocasión, las amigas coincidieron con la elección del palazo como pantalón ideal, continuando con la estructura de sus looks pero agregando la comodidad del holgado. Por un lado, Nequi Galotti marcó un amor por los oscuros al imponer un total black de camisa de seda y pantalón relajado. Para diferenciarlo, le agregó accesorios dorados que combinaban con sus sandalias, y lo cerró con un kimono salmón. Por el otro, Evelyn Scheidl le dio un estilo más claro, con una combinación de camisa celeste, pero pantalón y chaqueta total white. Al igual que su amiga, optó por los accesorios, de un color tierra y dorado, que cerró con elegancia.

El palazo como prenda principal, según Nequi Galotti y Evelyn Scheidl

40 años de amistad: así es la relación de Nequi Galotti y Evelyn Scheidl

La amistad de Nequi Galotti y Evelyn Scheidl data de un comienzo de hace 40 años, donde ambas se convirtieron en referentes de la moda como Miss Argentina y modelos de alta costura, compartiendo pasarelas desde jóvenes. De a poco, sus estilos se fueron unificando, volviéndose reinas de la moda comfy chic para mujeres amantes del mundo fashionista. Entre eventos y reuniones privadas, conformaron un grupo inseparable con otras figuras como Teresa Calandra y Andrea Frigerio.

En diversas ocasiones, se denominaron su "red de contención" o "de vida". Se sabe que Evelyn fue una de las que estuvo como apoyo para Nequi en momentos difíciles, como el fallecimiento de su esposo, Bartolomé Mitre. Sin embargo, también viven los mejores recuerdos juntas, como vacaciones, escapadas de fin de semana o cumpleaños importantes.

Una amistad de casi 40 años las llevó a que en su estilo de vestir coincidieran en algunas tendencias para mujeres +65. Es así como ambas eligieron el comfy chic para una tarde de vino y risas. Los usuarios de redes sociales y expertos de la moda no dudaron en destacar los looks parecidos y diferentes que impusieron Nequi Galotti y Evelyn Scheidl. Las amigas volvieron a demostrar la relación unida que mantienen, mientras dieron cátedra fashionista.

