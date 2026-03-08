Las mejores fotos del casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Valladares: del “sí” en un altar soñado a la emoción de los famosos

Este fin de semana, Emily Lucius y Rodrigo Valladares, sobrino de Mauricio Macri, sellaron su historia de amor con una ceremonia religiosa cargada de emoción y detalles cuidadosamente pensados para vivir una verdadera fiesta de ensueño. Con una imponente puesta en escena al aire libre, la pareja celebró su casamiento rodeado de familiares, amigos cercanos y varias figuras del mundo del espectáculo. El evento combinó elegancia clásica con un aire fresco y mediterráneo, creando un clima íntimo y romántico que acompañó cada momento el amor de la influencer y el empresario.

El emotivo intercambio de votos matrimoniales de Emily Lucius y Rodrigo Valladares

La jornada estuvo marcada por gestos cargados de romance que sorprendieron a los invitados. Durante el intercambio de votos, Emily Lucius y Rodrigo Valladares protagonizaron una de las escenas más emotivas de la ceremonia. Él abrió su papel y leyó unas palabras cargadas de romanticismo dedicadas a su flamante esposa. Ella, en cambio, sacó de un sobre una hoja completamente en blanco. Tras mirarlo con complicidad, explicó: “¿Sabés por qué tengo este papel en blanco? Porque no tengo palabras para explicar la sensación de felicidad que tengo”, provocando aplausos, sonrisas y suspiros entre los presentes.

Casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Valladares | Créditos RS Fotos

Asimismo, la llegada de la novia al altar también fue uno de los momentos más conmovedores de la boda. La creadora de contenido ingresó tomada del brazo de su padre mientras sonaba el Ave María y el Aleluya, interpretadas en vivo por dos cantantes mujeres convocadas para la ceremonia. El instante, cargado de emoción, quedó inmortalizado en fotografías y videos, reflejando la emotividad como un hilo conductor a la historia de amor entre los dos jóvenes.

Casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Valladares | Créditos RS Fotos

La ceremonia religiosa se realizó al aire libre y contó con la presencia del reconocido juez Arturo Bayala, quien ofició el matrimonio. La ambientación fue uno de los grandes protagonistas del evento: frente a los novios se levantaba un imponente arco circular de flores naturales que enmarcó el altar. La estructura estaba compuesta por rosas en tonos amarillos intensos y naranjas, combinadas con follaje verde silvestre y delicadas flores blancas que aportaban un aire fresco y elegante.

Casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Valladares | Créditos RS Fotos

La música también ocupó un lugar central en la ceremonia. Las interpretaciones en vivo de estas piezas clásicas acompañaron cada etapa del ritual religioso generaron un clima solemne y emotivo que conmovió a los invitados. Finalmente, vino el tan esperado intercambio de anillos y el beso que selló el amor que los mantendrá unidos desde lo civil y lo espiritual.

Una fiesta llena de amigos y celebridades del espectáculo

Entre los invitados a la fiesta de casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Valladares se destacaron varias personalidades conocidas del ambiente artístico y mediático. Rocío Marengo llegó junto Eduardo Fort, mientras que también dijeron presente Sofía “Jujuy” Jiménez y Mica Viciconte, entre otros invitados cercanos a la pareja. Las celebridades compartieron imágenes del evento en sus redes sociales, donde destacaron la belleza del lugar y la felicidad por ver a los novios tan radiantes y llenos de gestos de cariño. "Qué vivan los novios", exclamó la actriz norteña, mientras la conductora y la panelista posaron junto a la novia, quien sonreía radiante.

Casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Valladares | Créditos RS Fotos

Casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Valladares | Instagram

Tanto la ceremonia religiosa como la posterior fiesta se llevaron a cabo en la exclusiva quinta Los Abrojos, un espacio elegido por su entorno natural y su elegancia. Allí, Emily Lucius y Rodrigo Valladares celebraron junto a sus seres queridos hasta altas horas de la noche, coronando un día inolvidable que quedará grabado en la memoria de todos los presentes y en las imágenes de un casamiento que combinó romanticismo, estilo y emoción.

Créditos: RS Fotos

NB