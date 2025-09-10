contentcaras

Con mis conocimientos en química y cosmetología, y luego de estudiar principios activos naturales, diseñé una fórmula a base de ceras vegetales, libre de parabenos y de componentes sintéticos. La base de té de manzanilla ayuda a reducir la inflamación, la urea retiene la humedad de la piel, y la glicerina, el aloe vera, el aceite de coco, junto con las vitaminas A y E, contribuyen a regenerarla, combatir los radicales libres y evitar daños severos. Utilizando esta crema dos a tres veces al día, logré mantener mi piel sana durante el tratamiento, sin enrojecimiento ni quemaduras.

Sin buscarlo, este fue el inicio de un camino. Amigas y conocidas comenzaron a pedirme otras formulaciones, según sus propias necesidades. Así nació mi crema antiage de día con filtro solar FPS 30, vitamina A y E, y el poderoso ácido hialurónico. Esta fórmula ayuda a prevenir arrugas, hidratar profundamente y facilitar la aplicación del maquillaje, dejando una piel suave y luminosa.

Poco a poco, y de manera muy orgánica, estas creaciones fueron creciendo. Empecé a vender de boca en boca, luego abrí mi cuenta de Instagram y me fui capacitando en redes sociales, diseño y comunicación. Pero lo esencial sigue siendo lo mismo: escuchar a las personas. Cada producto que formulo parte del encuentro con quienes buscan algo más que un cosmético. buscan bienestar, autoestima, amor propio.

En Victoria Campos – Cosmética Natural, cada crema está hecha con dedicación y sensibilidad. No son productos en serie: son formulaciones pensadas para quienes necesitan sanar, cuidarse, sentirse bien. Quienes los prueban, vuelven. Porque saben que detrás de cada frasco hay una historia de amor, empatía y verdadera conexión con la piel y el alma.

