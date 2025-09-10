Superalimentos ¿moda o ciencia?

contentcaras

Los superalimentos no son un grupo oficial reconocido por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata más bien de un concepto de marketing para resaltar alimentos con alta densidad nutricional. Ejemplos clásicos son la chía, la quinoa, la cúrcuma o los arándanos. Estos contienen compuestos bioactivos beneficiosos: fibras, antioxidantes, omega-3 o fitoquímicos, que han demostrado efectos positivos en la salud cardiovascular, digestiva y en la modulación del estrés oxidativo.

El punto clave es entender que ningún alimento aislado hace milagros. La evidencia científica respalda que lo realmente protector es un patrón de alimentación balanceado, variado y rico en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras. Incorporar chía al yogur o quinoa a una ensalada puede ser excelente, pero no suficiente si no se corresponde con un patrón de alimentación equilibrado.

Entonces, los “superalimentos” existen, pero no son mágicos. Sirven como complemento dentro de una alimentación saludable, no como solución aislada.

Agustina Sadie Chamas

Licenciada en Nutrición MP 5844

Cel: 2216827723

Mail: [email protected]

Instagram: nutricion.aguschamas