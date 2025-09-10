Extensiones de pestañas: lucí una mirada radiante by Ro Gauna Studio

contentcaras

Las extensiones de pestañas pelo por pelo son la opción ideal para quienes desean una mirada definida y sofisticada sin necesidad de maquillaje diario. Este servicio se realiza de forma totalmente personalizada, adaptando el largo, grosor y curvatura a los gustos de cada persona, logrando un diseño único.

Cada extensión se aplica sobre una pestaña natural. El procedimiento tiene una duración aproximada de una hora u hora y media, dependiendo de la cantidad de pestañas naturales.

Es importante recordar que las pestañas tienen un ciclo natural: nacen, crecen y se caen. Por lo tanto, es necesario realizar un mantenimiento cada quince o veinte días para mantener la armonía de las extensiones y lograr que estén siempre prolijas.

Llegar en condiciones al servicio también dependerá de los cuidados que cada persona le brinde a sus extensiones. Para mantener tus extensiones perfectas por más tiempo, seguí estos consejos:

No mojarlas las primeras 24h después del servicio.

Peinarlas dos veces al día, por la mañana al levantarte y por la noche antes de acostarte. Así las tendrás prolijas y si alguna extensión está por caerse y molesta, ayudarás a removerla peinándola (sin tironear).

¡Lavarlas! Las extensiones deben ser lavadas todos los días.

No colocar sobre la extensión cremas, aceites o cualquier producto que lo contenga ya que ayudaría a su remoción.

No refregar los ojos, no arrancarlas, ni mojarlas bajo la ducha con agua caliente.

No colocar por ningún motivo rímel, ni asistir al servicio con rímel colocado. Esto arruina el servicio e implicará que las extensiones no se adhieran correctamente.

Dale a tu mirada el protagonismo que merece. Viví la experiencia de unas pestañas impecables todos los días y sentite más bella, segura y radiante.

WhatsApp: +54 9 11 5159-5592

Instagram: @rogaunastudio

Dirección: Cnel. Ramón L. Falcón 6623, CABA