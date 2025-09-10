miércoles 10 de septiembre del 2025
Extensiones de pestañas: lucí una mirada radiante by Ro Gauna Studio

Las extensiones de pestañas pelo por pelo permiten realzar tu belleza transformando tu mirada en protagonista. Galería de fotosGalería de fotos

Las extensiones de pestañas pelo por pelo son la opción ideal para quienes desean una mirada definida y sofisticada sin necesidad de maquillaje diario. Este servicio se realiza de forma totalmente personalizada, adaptando el largo, grosor y curvatura a los gustos de cada persona, logrando un diseño único.

Cada extensión se aplica sobre una pestaña natural. El procedimiento tiene una duración aproximada de una hora u hora y media, dependiendo de la cantidad de pestañas naturales.

Es importante recordar que las pestañas tienen un ciclo natural: nacen, crecen y se caen. Por lo tanto, es necesario realizar un mantenimiento cada quince o veinte días para mantener la armonía de las extensiones y lograr que estén siempre prolijas.

 

Llegar en condiciones al servicio también dependerá de los cuidados que cada persona le brinde a sus extensiones. Para mantener tus extensiones perfectas por más tiempo, seguí estos consejos:

  • No mojarlas las primeras 24h después del servicio.

  • Peinarlas dos veces al día, por la mañana al levantarte y por la noche antes de acostarte. Así las tendrás prolijas y si alguna extensión está por caerse y molesta, ayudarás a removerla peinándola (sin tironear).

  • ¡Lavarlas! Las extensiones deben ser lavadas todos los días. 

  • No colocar sobre la extensión cremas, aceites o cualquier producto que lo contenga ya que ayudaría a su remoción. 

  • No refregar los ojos, no arrancarlas, ni mojarlas bajo la ducha con agua caliente.

  • No colocar por ningún motivo rímel, ni asistir al servicio con rímel colocado. Esto arruina el servicio e implicará que las extensiones no se adhieran correctamente.

Dale a tu mirada el protagonismo que merece. Viví la experiencia de unas pestañas impecables todos los días y sentite más bella, segura y radiante.

WhatsApp: +54 9 11 5159-5592

Instagram: @rogaunastudio

Dirección: Cnel. Ramón L. Falcón 6623, CABA

