Yoga Entre Caballos: Una Experiencia Para Conectar con la Naturaleza

¿Cómo surgió la idea de crear “Yoga Entre Caballos” y cuál es la inspiración detrás de esta experiencia única?

La idea surgió buscando una forma de poder ayudar a las personas a reconectarse con ellos mismos y con los cuatro elementos, el fuego, la tierra, el aire y el agua, con la madre tierra como asi también construir una conexión espiritual con los animales, en este caso el caballo. Desde lo espiritual el caballo tiene muchos significados y es visto de distintas maneras, pero todas comparten algo en común, el caballo ha sido un símbolo importante en muchas culturas como una guía espiritual hacia la sabiduría y la iluminación, tambien es símbolo de fortaleza, de libertad, de velocidad. Su presencia en nuestra vida puede significar la conexión con nuestro propio espíritu y el entendimiento de los misterios de la existencia, debido a que en estos últimos tiempos vivimos en un mundo rutinario y automatizado.

¿Cómo describirían la experiencia general de participar en un encuentro de "Yoga Entre Caballos" y qué feedback han recibido de los participantes hasta ahora?

Es una experiencia sanadora para la persona que participa ya que conectamos con los cuatro elementos, y generamos una conexión espiritual con los caballos. Todos los encuentros son una experiencia distinta, gracias a que todas las personas que participan en él logran una experiencia personal porque todas llegan con distintos objetivos y situaciones personales, así mismo, influye como la manada (grupo de caballos) percibe a cada participante del encuentro.

Los encuentros tienen pasos generales que son, en un principio, la clase de yoga, interacciones con la manada y la reflexión con uno, pero esto se modifican dependiendo del grupo y sus necesidades.

Es muy enriquecedor ver como cada persona que asiste se lleva las sorpresas que van surgiendo a lo largo del encuentro, la interacción con los animales, verlas emocionarse porque por fin pudieron lograr el objetivo por el cual eligieron asistir encuentro, ver la superación que cada persona atraviesa y como nos acepta la manda es algo mágico. Es gratificante recibir comentarios de agradecimiento de cada uno de ellos, ver como se llevan una energía renovada y como esta experiencia los ayudo a sobrellevar la rutina de la vida cotidiana.

¿Qué las hace destacar entre otras experiencias de bienestar y conexión con la naturaleza?

“Yoga entre Caballos” nos permite crear una experiencia innovadora, siendo más que solo una clase de yoga. Es el conectar primero con tu YO interno, su verdadera esencia para luego establecer la conexión espiritual con el animal ya que su beneficio es el desarrollo personal hasta la promoción del bienestar emocional y mental.

Cada uno irá creando su propia experiencia ya sea liberando inquietudes, preocupaciones, malestares, o simplemente, llevándose una experiencia innovadora y/o enriquecedora, todo ello estableciendo previamente una conexión con el animal mediante las actividades que se desarrollan a lo largo del encuentro. La posibilidad ser aceptados en una manada y que los caballos de curiosos se acerquen para luego construir un vínculo a través de los sentidos.

Esta experiencia se resume en un viaje de disfrute en el cual tiene como objetivo reconectarse con la naturaleza, con los animales y con uno mismo.

¿Podrían presentarnos al equipo detrás de "Yoga Entre Caballos" y compartir un poco sobre su experiencia en el área?

Los que logramos que este encuentro sea posible somos Ana Paula Álvarez, Sebastián Sergio Rombola y María Catalina Rodriguez Pastorino.

Ana Paula: Soy profesora de yoga recibida en 2017 en AYAM (Academia de Yoga Ananda Marga). El acercamiento a la práctica del Yoga se produjo por indicación médica y desde ese entonces descubro día a día como se puede mejorar el acondicionamiento físico, mental y espiritual a través de la práctica continua, es la que se encarga de toda la parte de meditación y de la clase de yoga.

Sebastián: Soy jinete profesional, la pasión por los caballos me la transmitió mi padre que desde muy chico, él siempre que podía me subía a un caballo, originalmente soy de Capital Federal aunque ser de la ciudad no me impidió cumplir mi sueño que es estar todos los días, todo el día entre caballos. A los cinco años mis padres me anotaron en la Escuela de Equitación del Club Hípico Mediterráneo, después pase por otros Clubes, que fueron Geba, el Club Hípico Buenos Aires y por último el Club Hípico Argentino. Llegue a saltar en segunda categoría, pero siempre me gusto el campo y la cría de caballos de equitación en ese momento con el apoyo incondicional de mis padres, nos vinimos al campo, para poder arrancar con la cría. En el Harás Milenium, en la entrada al camino a Carlos Keen (donde se lleva a cabo el encuentro), hemos criado varios potrillos y tenido muy buenos logros como HG Halcón que está actualmente teniendo una campaña extraordinaria en Estados Unidos.

Eso son mis orígenes y la formación en el mundo del caballo, actualmente por diferentes motivos hubo que redireccionar el Haras y estoy incursionando en el mundo del caballo criollo y el polo. El objetivo es formar una Escuela de Equitación con distintas actividades ecuestres. Me gusta mucho trabajar con potros, una de las funciones del Haras es el centro de doma, la cuida de caballos, el desarrollo de caballos deportivos y de paseo, La escuela de Equitación y otras disciplinas, el centro de reproducción equina, entre otros.

Catalina: Soy la fundadora de este proyecto, soy nacida y criada en Lujan, Provincia de Buenos Aires. Toda mi vida me gustaron los animales de todo tipo, me gusto siempre conectar con la naturaleza, descubrir lo que hay en ella y aprender es algo que me apasiono siempre. Soy estudiante de Kinesiología y Fisiatría en la Universidad Católica Argentina, hice cursos de equinoterapia en A.A.A.E.P.A.D, toda mi vida fui muy apasionada por los caballos, nuca hice salto, sino que montaba en los campos de amigos de la familia. La verdad es que la vida en mi adolescencia me pego fuerte al día de hoy por lo que me hizo valorar muchísimo más el tiempo que tenia al aire libre, el tiempo que tenia para jugar con mis perras, incluso el estar en el campo, sin la necesidad de estar montando, solo el compartir, el poder ver el cielo azul durante el día y las estrellas en la noche. Todos esos sentimientos de libertad y pasión por la vida que tengo es lo que busco trasmitir, poder ayudar a las personas a atravesar eso que tanto necesitan dejar atrás, incluso algo que quizás no sepan que estaba ahí. Busco poder conectar con las personas y trato de brindarles un espacio seguro, como una red de seguridad donde no pasa nada si saltan del puente, porque es seguro que se vuelven a parar. Trato de trasmitir compasión por el otro y mostrar que en esta vida nada es casualidad, todo pasa por algo, solo hay que darse cuenta el porqué paso, que me quiso decir lo que acabo de vivir, es el entender y comprender que no estamos solos, no hace falta que sea una persona física quien me acompañe, sino que puede ser un árbol, un caballo, hasta incluso el viento, nunca estamos solos.

¿Cuáles son los beneficios físicos y emocionales que los participantes pueden experimentar al practicar yoga entre caballos?

Al participar del encuentro no sólo los participantes se encuentran con distintas emociones, sino que también con cambios físicos, como por ejemplo, una persona puede iniciar el encuentro con dolor de cuello, cintura, o alguna contractura y finalice el mismo con liviandad, sin ningún dolor, y relajado.

Nuestro propósito no es sólo que las personas al asistir del encuentro establezcan una conexión o vinculo espiritual con el caballo sino, que las mismas puedan desprenderse de esa mochila cargada de preocupaciones, o tensiones que hacen también a los dolores físicos.

hacer yoga puede proporcionar una serie de beneficios físicos, mentales y emocionales que pueden mejorar la calidad de vida y el bienestar general de una persona. Sumado a esto se le agrega el valor excepcional de trabajar una conexión espiritual con un caballo, puede ofrecer una amplia gama de beneficios, que van desde el desarrollo personal hasta la promoción del bienestar emocional y mental.

¿Qué medidas toma "Yoga Entre Caballos" para garantizar la seguridad y comodidad de los participantes y los animales durante las actividades?

El encuentro se desarrolla en un espacio natural, seguro y apto para poder experimentar la actividad en el harás, hay infinidad de caballos y cada uno tiene su particularidad.

El día del encuentro, bien temprano, la persona que más conoce a estos animales en el harás (Sebastián) es quien los conduce al área donde luego cada uno de los participantes tendrá la interacción con la manada.

De esta forma, los caballos que tendrán contacto con los que asistentes al encuentro, son animales que están esperándolos, que vienen trabajando con las personas y que tienen mucho para enseñarnos.

Siempre priorizamos el bienestar del animal por sobre todo, su forma de crianza es sin violencia, por lo que buscamos siempre la aceptación de ellos y no los esforzamos a la interacción con ninguno, dejamos que ellos solos decidan si nos aceptan o no.

¿Cuál es la conexión entre el yoga y los caballos en la filosofía de "Yoga Entre Caballos"?

Los caballos son animales espirituales muy poderosos. En la cultura nativa americana, el caballo era considerado un ser sagrado que era capaz de guiar a las personas hacia la iluminación espiritual. Se creía que el caballo podía conectar el mundo físico con el mundo espiritual y enseñar a las personas a vivir en armonía con la naturaleza.

El mismo como símbolo en diferentes tradiciones espirituales representa la fuerza, la libertad, la velocidad, el éxito, la victoria, la capacidad de detectar energías negativas y la conexión con la naturaleza.

En conclusión, el caballo ha sido un símbolo importante en muchas culturas como una guía espiritual hacia la sabiduría y la iluminación. Su presencia en nuestra vida puede significar la conexión con nuestro propio espíritu y el entendimiento de los misterios de la existencia. Sumado a esto el hacer yoga puede proporcionar una serie de beneficios físicos, mentales y emocionales que pueden mejorar la calidad de vida y el bienestar general de una persona.

¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de "Yoga Entre Caballos" en términos de crecimiento y expansión?

Nuestro objetivo es poder transmitir un mensaje de respeto, amor propio, amor por la naturaleza y por sobre todo encontrar el verdadero camino de cada uno. Poder ayudar a cerrar esas heridas, preocupaciones, malestares, que hay en el cuerpo para disfrutar cada día como si fuera el último.

Además de no solo llegar a quienes tienen esos malestares o preocupaciones, sino a quienes quieran tener nuevas experiencias con el mundo espiritual desde esta perspectiva, y que les sea de ayuda para su vida cotidiana, pudiendo conectar con su yo interno, y encontrar la calma necesaria.

¿Qué impacto buscan generar en la conciencia sobre el bienestar y la conexión con la naturaleza?

Bienestar y conexión con la naturaleza.

Desde "YEC" Yoga entre Caballos, estamos totalmente convencidos que la conexión con la "naturaleza" genera "bienestar"

Ahora bien, en estos tiempos, donde todos estamos a mil, con muchas preocupaciones, compromisos, etc. La propuesta de "YEC" es esta:

Permitir presenciar un encuentro

Desacelerar

Conectar con la naturaleza

Mirar para adentro

Escuchar al otro

Llegar al bienestar de distintas formas, emociones y sensaciones.

¡Te invitamos a vivirla!

Agradecemos a nuestras familia: familia Rodriguez Pastorino y Granatta Álvarez, por acompañarnos en esta hermosa propuesta y por todo el apoyo que recibimos; a nuestros amigos por estar en cada encuentro, agradecemos a nuestra diseñadora gráfica Candela Melcon y junto a Elias Isa forman el equipo técnico y creador de pagina web, agradecer a nuestras creadoras de contenido Sofía Mouzzon, Marianela Randazzo, Agustina Escuredo, a nuestra fotógrafa Malena Victorel y a un montón de gente mas que participan como gran apoyo constante de todo.

