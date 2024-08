CREDITO CARAS

Santiago, ¿cómo fueron los inicios de Al Disco?

Era costumbre en mi casa cocinar al disco de arado, para disfrutar con la familia y amigos. Un día, nuestro carnicero amigo, nos recomendó hacer empanadas fritas al disco, las hicimos, y nos enamoramos.

En el año 2014, yo me había quedado sin trabajo y mi mejor amigo no estaba muy contento con el suyo, así que decidimos empezar a vender nuestras queridas empanadas, las hacíamos en el patio de la casa de mi mamá y las llevábamos a domicilio en bicicleta, con no más publicidad que el boca en boca.

En 2015 abrimos nuestro primer local, en Jonte 3508, en Capital Federal, a unas cuadras de donde empezó todo, para ese entonces ya teníamos más de 100 clientes fijos, y se sumaron muchísimos más.

Al cabo de tres años, abrimos nuestra segunda sucursal en Villa Urquiza y en la actualidad estamos franquiciando nuestra marca, con el sueño de llegar a la mesa de todos los argentinos.

¿Qué tienen en especial sus empanadas? ¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Lo que tienen en especial es que son las mejores empanadas fritas de Buenos Aires, al cocinarse al disco, a altísima temperatura, salen sequitas y doradas.

También los rellenos los hacemos al disco. De forma artesanal, con la mejor materia prima y cuidando con detalle la receta de cada gusto.

Otro diferencial es la relación con nuestros clientes, creemos que son lo más importante y que son nuestros amigos. Además son ellos los que eligieron y eligen nuestros mejores gustos.

Contame un poco más sobre eso de que eligen los gustos sus clientes.

Hacemos un concurso todos los años que se llama #Muchogusto, un mundial de la empanada en redes, donde los clientes proponen gustos que luego van a votación, y el ganador queda en el menu Al Disco.

Algunos de los gustos ganadores son: bondiola a la cerveza, ternera al Roquefort, matambre a la pizza y pernil a la barbacoa, entre otros.

Si comenzarás nuevamente, ¿qué harías diferente?

A lo largo de estos diez años tuvimos infinidad de errores, y seguramente los sigamos teniendo. Pero no los cambiaría, porque fue gracias a esos golpes contra la pared que aprendimos y crecimos muchísimo. Y gracias a esos errores, tenemos la experiencia para transmitirle a nuestros franquiciados lo que deben y no deben hacer.

¿Están vendiendo franquicias?

Sí, desde este año, con la apertura de nuestro centro de producción y el trabajo en conjunto con Canudas, profesionales en franquicias. Desarrollamos el modelo de Al Disco para que el franquiciado adquiera un negocio fácil de llevar y sumamente rentable. La única condición, amar las empanadas Al Disco, tanto como nosotros.

Datos de contacto:

SUCURSAL VILLA SANTA RITA

Álvarez Jonte 3508

4566-6066/0399

SUCURSAL VILLA URQUIZA

Mcal. Antonio Sucre 4317

4545-0856/3810

Instagram @aldiscook