Alfajores La Linqueña: Tradición artesanal y sabor innovador

CONTENTRESTO CARAS

Lorena Yapur, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento?

Tengo 40 años, formé mi familia con Juan y soy mamá de Catalina y Joaquín.

Ya hace 18 años que ejerzo la profesión, inicié como aprendiz en un restaurante, hasta que llegué a jefa de pastelería en un catering muy importante en la ciudad de Rosario. Luego me volví a mi ciudad natal, Lincoln provincia de Buenos Aires, y ahí comencé de forma independiente produciendo para eventos privados, hasta que en 2020 comenzamos con ¨El Alfajor¨.

Iniciamos con la elaboración artesanal para la venta a particulares y notamos una gran aceptación en Lincoln, entendiendo que era un proyecto que iba en serio. Fue así que fuimos armando una estructura y un sistema de producción acorde a la demanda.

Estos cinco años de existencia lo llevamos adelante en base a mucha dedicación, esfuerzo y sobre todo a nuestro gran amor y pasión a los que hacemos.

¿Cuál es tu formación académica?

Una vez terminado el secundario, estudié en el Instituto Gastronómico de las Américas, y en diversas escuelas de cocina, haciendo perfeccionamientos en la ciudad de Rosario, Santa Fe y en Buenos Aires.

¿Cuáles son los servicios que brindan en La Linqueña?

Actualmente contamos con una pequeña fábrica, con todas sus habilitaciones, teniendo más de 30 variedades de alfajores, galletitas, y para la época navideña ofrecemos confituras y panificados.

Hace unos pocos meses inauguramos nuestra cafetería, donde no solo pueden comprar o degustar nuestros alfajores, sino que también ofrecemos una gran variedad de productos de pastelería acompañados de un rico café colombiano.

Los alfajores ¨La Liqueña¨ son productos 100% artesanales, de inicio a fin, esa es nuestra mayor virtud y lo que nos hace diferenciar con nuestros competidores. Siempre teniendo en cuenta los gustos y recomendaciones de nuestros clientes, ampliando nuestra gama de sabores y productos mediante la innovación continua.

¿Qué proyectos tienen por delante?

Nuestra proyección a futuro es el crecimiento permanente, ya que somos la única fábrica en la ciudad, apuntando a fortalecer y agrandar la estructura productiva y administrativa creando nuevas fuentes de empleo.

De esta manera no dudamos que lograremos nuestro mayor objetivo, que es la expansión, teniendo más puntos de ventas en Argentina, inicialmente, y por qué no llegar a más países.

Datos de contacto:

J.M Estrada y Moreno

Tel: 2355-693087

Instagram: laliquenia.alfajores

Mail: [email protected]

Web: www.lalinquenia.com.ar