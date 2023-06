De la Bahía (cubanitos y helados artesanales)

CREDITO CARAS

Juan, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento?

En octubre del 2019, en Playa Unión de Rawson, Chubut, empecé a trabajar vendiendo con un carrito muy chiquito. Con mucho esfuerzo en febrero del 2020 compré un food track con mis ahorros y ayuda de mis padres. Lamentablemente comenzó la pandemia, tuve que vender todo para subsistir y empezar de nuevo con mi primer carrito. Con dedicación, constancia y sacrificio en el 2021 compré otro food track, que es el que tengo actualmente.

En mayo del 2021 vuelvo para Bahía Blanca y en marzo del 2023 se hizo la primera fiesta del cubanito. Allí entre 40 participantes fuimos elegidos el Mejor Cubanitero del año. Desde ese momento se abrieron las puertas que siempre soñé. El 29 de mayo inauguramos nuestro primer local.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Tenemos Cubanitos clásico, bañados, con maní y coco en su exterior; especiales bañados, con coco; maní y almendras que fue el cubanito ganador.

A su vez, brindamos también cubanitos con helado diez sabores diferentes y helados artesanales.

¿Cuál es tu diferencia en el rubro?

La calidad del producto, la atención y la pasión por lo que amo hacer.

¿Cómo proyectas tu marca?

A mediano plazo, proyecto contar con una franquicia en cada punto principal del país. Empezaría por Buenos Aires, Capital.

¿A quiénes le quieres agradecer por tu evolución profesional?

A Dios primeramente, a mis padres que desde el primer momento fueron personas que me han ayudado, mi hija, mi esposa y amigos

El municipio de Bahía en la convocatoria del disfruta Bahía evento de la ciudad; La Feria del Galpón; Puerto de Bahía Blanca y @BahíaBlancaFood (soy Kevin) también nos han apoyado siempre.

Hay un mensaje en la Biblia que me identifica, “aunque la visión tarde por un tiempo espérala porque desierto vendrá no fallará no tardará”.

Datos de contacto:

Instagram: Cubanitoheladodelabahia

Dirección: Nicolás Levalle 1735 – Bahía Blanca

Horarios: De martes a domingo de 10.30 a 22.30 horas.