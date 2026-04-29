El ritual de la pasta que trasciende generaciones

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Matías, La Nené nace de un legado familiar muy fuerte ¿Qué sentís que permanece intacto de ese ritual que iniciaron tus abuelos y como logran que esa esencia siga viva en cada plato?

Lo que permanece intacto es el respeto por el tiempo, creo que mis abuelos no solo nos enseñaron una receta, nos trasmitieron un lenguaje, hoy cuando entras a la Nené sentís que esas costumbres no cambiaron, seguimos eligiendo la misma calidad de materia prima y manteniendo ese pulso manual, logramos esto porque no lo tomamos como un trabajo sino como un compromiso con nuestra propia historia, cada plato que sale es un homenaje a esa mesa familiar donde todo empezó.

Más alla de las recetas heredadas ¿Cómo hacen para que esa mística no se pierda por el ritmo que les pide un restaurante?

Es simple, no dejamos que el apuro nos gane, esa mística se cuida estando en cada detalle y no apurando los tiempos de la masa ni el reposo que necesitan los rellenos, el secreto es que seguimos cocinandocon el mismo cariño que si fuera para nuestra propia familia, si mantenes ese sentimiento, la esencia no se pierde nunca por más trabajo que haya.

Sabemos que apostas fuerte al concepto de “kilómetro cero” comprando todo en el barrio ¿Por qué es tan importante para vos que la materia prima sea de proveedores locales?

es fundamental porque la calidad empieza a la vuelta de casa, comprarle a los productores y comerciantes del barrio no es solo por frescura, es una forma de devolverle algo a la comunidad que nos vio crecer, se quiénnos vende los huevos, quien nos trae la verdura, los fiambres y los quesos, esa confianzatambién se traslada directo al plato.

¿Qué es lo próximo para La Nené y hacia donde apunta tu visión?

Fortalecer el Restaurante, consolidarnos y estamos analizando un proyecto que nos entusiasma: sumar un pastificio en el local para que el cliente pueda llevarse nuestra pasta fresca recién hecha a su casa, aunque todavía estamos en etapas de análisis, el objetivo es el mismo, que lo “hecho a mano” siga siendo protagonista.

Datos de contacto

Instagram: lanene.cocina

Facebook: La nene cocina

Tel: 351 2 81 6657

Alberto Nicasio 6253, Córdoba - Argentina