Susana Giménez rompió el silencio y contó la verdad de su cuadro de salud

Susana Giménez decidió poner fin a las especulaciones sobre su salud y en una entrevista para Desayuno Americano (América) se refirió a las versiones que se dieron a conocer sobre supuestos tratamientos en Europa y un ingreso al quirófano por supuestos problemas de salud. La conductora fue clara y reveló cómo se encuentra.

Susana Giménez sobre su estado de salud

Susana Giménez, que siempre ha sabido mantener su vida privada bajo reserva, se mostró molesta por la repercusión que tomó la noticia y decidió aclarar la situación. La diva, que habló en el programa de Pamela David, no dudó en expresar su incomodidad, dejando en evidencia su cansancio ante la constante exposición y los rumores infundados.

Susana Giménez//Instagram

"Estoy bárbara, por favor no me pregunten cómo estoy porque no puedo soportar que digan que me voy a operar, ¿De qué me voy a operar?", afirmó la diva con un tono firme y visiblemente fastidiada, en una clara respuesta a las versiones que circulaban en los medios en las últimas semanas. La declaración fue un durísimo rechazo a las especulaciones que la vinculaban con problemas de salud y una posible cirugía, reafirmando su estado de ánimo y bienestar.

Susana Giménez desmiente los rumores y explicó qué sucedió

Desde que comenzaron a circular los primeros rumores, la figura de Susana Giménez se vio envuelta en una serie de versiones que alertaron a sus seguidores y a la prensa. La información indicaba que la conductora habría tenido que viajar a Europa para realizarse tratamientos y que, ante la falta de resultados, se habría programado una operación. La noticia, que rápidamente se difundió en diversos medios, generó preocupación y expectativa sobre su salud y su futuro en la televisión.

Susana Giménez//Instagram

En su aparición en Desayuno Americano, Susana fue clara y directa al respecto. "Me llamó Marley de la China ayer, se preocupó mucha gente. Lo que tuve estos días fue un dolor como si fuese un desgarro. Es un dolor que tengo nada más”, detalló. Y agregó: “Estuve un mes en Europa haciendo un tratamiento para el dolor, ya lo terminé. Lo que el doctor va a hacer por ahí es sacar alguna radiografía nada más”.

En este contexto, Susana Giménez reafirmó su voluntad de mantenerse activa y en control de su vida. “Voy a ir al Mundial, pero voy a ir con un vuelo a Miami así me quedo en mi casa”, expuso y también, contó que podría haber nuevos proyectos. “Están escribiendo el libro de mi serie, no está terminado y no lo acepté todavía. Tengo algunas ideas sobre quiénes podrían hacer mi personaje pero no sé nada”, reveló. Con estas palabras, la conductora llevó tranquilidad sobre su estado de salud, que es muy bueno.