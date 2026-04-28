miércoles 29 de abril del 2026
En vivo
CARAS RESTO Ayer 11:23

Punto Pez: una propuesta diferente a la pescadería tradicional

Con más de 35 años en el rubro gastronómico, Victorio Fesler nos cuenta cómo lograron este nuevo enfoque, dando “una vuelta de rosca”, y crearon una tienda de mar que se destaca no sólo por su estética sino por los productos de calidad y servicios que brinda. Galería de fotosGalería de fotos

Punto Pez: una propuesta diferente a la pescadería tradicional
Punto Pez: una propuesta diferente a la pescadería tradicional | CONTENT CARAS RESTO
CONTENT CARAS RESTO

Victorio, ¿cómo surgió Punto Pez?
Surgió de la idea de presentar un negocio distinto, una propuesta diferente. De darle una vuelta de rosca, como se dice, a la pescadería tradicional: desde la estética, los productos, el servicio y el ambiente. Punto Pez es una tienda… pero de Mar.

¿Qué productos ofrecen?
Trabajamos y comercializamos pescados y mariscos congelados y envasados al vacío. Elaboramos platos Gourmet a base de los mismos, como empanadas y pizzas con pescados y mariscos. También tenemos postres caseros, especias y arroces de todo el mundo y vinos orgánicos.

¿Cómo se proyectan en el mediano plazo?
Investigando, desarrollando y creciendo. Nuestra visión y objetivo es seguir afianzando nuestra marca. En ese sentido estamos desarrollando un producto Gourmet, nuevo en el mercado, el cuál es cocinado, congelado y envasado al vacío, que va a salir a la venta en estos días en distintos puntos de la Provincia y en CABA.
Y ya que estamos tocando este tema, aprovecho para adelantar que quienes tengan interés en comercializarlo en otras zonas, nos pueden contactar, tanto por redes como por wathsapp, para incorporarlo a su negocio.

Punto Pez: una propuesta diferente a la pescadería tradicional

Contanos ¿qué los diferencia?
Nos diferenciamos, ya desde el concepto: Punto Pez es una Tienda de Mar. Somos más que una Pescadería. Ingresás a nuestro local y no hay olor a pescado, sino a perfume.
Además de los productos que comercializamos y elaboramos, también vendemos vajilla, elementos de cocina, cristalería y rindamos asesoramiento gastronómico con la experiencia que nos respalda por tener más de 35 años en el rubro.
Punto Pez es un nuevo comienzo y algo completamente diferente, los invitamos a conocernos. Estamos en Av. 42 y 105, en Necochea.

 

Punto Pez
IG: puntopeztienda

Galería de imágenes
Punto Pez: una propuesta diferente a la pescadería tradicional Punto Pez: una propuesta diferente a la pescadería tradicional Punto Pez: una propuesta diferente a la pescadería tradicional Punto Pez: una propuesta diferente a la pescadería tradicional
EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en