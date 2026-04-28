Punto Pez: una propuesta diferente a la pescadería tradicional

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Victorio, ¿cómo surgió Punto Pez?

Surgió de la idea de presentar un negocio distinto, una propuesta diferente. De darle una vuelta de rosca, como se dice, a la pescadería tradicional: desde la estética, los productos, el servicio y el ambiente. Punto Pez es una tienda… pero de Mar.

¿Qué productos ofrecen?

Trabajamos y comercializamos pescados y mariscos congelados y envasados al vacío. Elaboramos platos Gourmet a base de los mismos, como empanadas y pizzas con pescados y mariscos. También tenemos postres caseros, especias y arroces de todo el mundo y vinos orgánicos.

¿Cómo se proyectan en el mediano plazo?

Investigando, desarrollando y creciendo. Nuestra visión y objetivo es seguir afianzando nuestra marca. En ese sentido estamos desarrollando un producto Gourmet, nuevo en el mercado, el cuál es cocinado, congelado y envasado al vacío, que va a salir a la venta en estos días en distintos puntos de la Provincia y en CABA.

Y ya que estamos tocando este tema, aprovecho para adelantar que quienes tengan interés en comercializarlo en otras zonas, nos pueden contactar, tanto por redes como por wathsapp, para incorporarlo a su negocio.

Contanos ¿qué los diferencia?

Nos diferenciamos, ya desde el concepto: Punto Pez es una Tienda de Mar. Somos más que una Pescadería. Ingresás a nuestro local y no hay olor a pescado, sino a perfume.

Además de los productos que comercializamos y elaboramos, también vendemos vajilla, elementos de cocina, cristalería y rindamos asesoramiento gastronómico con la experiencia que nos respalda por tener más de 35 años en el rubro.

Punto Pez es un nuevo comienzo y algo completamente diferente, los invitamos a conocernos. Estamos en Av. 42 y 105, en Necochea.

Punto Pez

IG: puntopeztienda