Así es la casa de Bianca, la hija de Soy Rada: habitación de los 80, baño personalizado y cocina profesional

Bianca, la hija de Soy Rada, mostró cómo su casa refleja un estilo único con una habitación inspirada en los años 80, un baño personalizado y una cocina profesional. Cada espacio combina detalles que transmiten identidad y funcionalidad, integrando elementos retro, modernos y prácticos en un mismo entorno.

Una habitación inspirada en los 80 y un baño personalizado: La casa de Bianca, hija de Soy Rada

Bianca Aristarán, la hija de Soy Rada, sorprendió a todos con una casa donde la decoración y el diseño se unen en ambientes que destacan por su personalidad. La habitación con estética ochentosa, el baño con detalles personalizados y la cocina de estilo profesional conforman una propuesta que integra autenticidad y practicidad en cada rincón.

Ubicada en la Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires, la joven artista vive en una gran residencia donde cada rincón refleja una identidad propia, marcada por detalles que aportan carácter y autenticidad. La propuesta integra elementos retro, modernos y personalizados, logrando un equilibrio perfecto.

La habitación de Bianca Aristarán está inspirada en los años 80 y lo demuestra a través de una decoración que evoca la época. En las paredes se destacan discos de vinilo, acompañados por una gran cantidad de posters que refuerzan la estética vintage. Entre ellos, aparece también un póster de Harry Potter, reflejando una de sus sagas favoritas.

Bianca, la hija de Soy Rada

Por su parte, el baño de la joven se presenta como un ambiente personalizado que suma detalles únicos. En la pared posterior a su tocador, se encuentra una frase de El Principito, uno de los libros que más le gustan, acompañada por un dibujo del personaje: “Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día, cada uno pueda encontrar la suya”.

La cocina profesional y la pileta gigante del jardín de Bianca Aristarán

Entre los videos que Bianca Aristarán compartió en sus redes sociales se pudo ver la cocina de estilo industrial que tiene la casa. La disposición del mobiliario y los electrodomésticos favorece la amplitud y la organización. Además, colocaron un amplio comedor con una mesa en tono neutro que se destaca por seguir la tendencia de los ambientes abiertos.

La cocina comedor de Bianca, la hija de Soy Rada

En el jardín se encuentra una pileta de gran tamaño rodeada de verde, acompañada por un deck de madera pensado para tomar sol y disfrutar de momentos al aire libre. Con un espacio repleto de árboles y flores, el patio se convierte en protagonista de reuniones familiares y con amigos, reflejando su intención de ser un espacio para aprovechar el entorno.

La combinación de elementos retro, modernos y personalizados convierte a la casa de Bianca Aristarán en un espacio que integra diseño y funcionalidad. La habitación, el baño, la cocina y el jardín se presentan como escenarios que reflejan la esencia de la familia, dejando ver que cada rincón responde a una funcionalidad para la rutina.

El jardín de Bianca, la hija de Soy Rada

Bianca, la hija de Soy Rada, mostró la propuesta que se destaca en su casa, donde se integran distintos ambientes con identidad propia. La habitación inspirada en los años 80, el baño personalizado y la cocina profesional se suman a un jardín con pileta y deck de madera, conformando un espacio que combina estilo, funcionalidad y detalles únicos.

VDV