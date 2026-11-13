Eleumis: El vino sin alcohol también puede ser premium

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El creciente interés por estilos de vida más conscientes y nuevas formas de consumo impulsó el desarrollo de los vinos desalcoholizados, una categoría que gana protagonismo a nivel internacional. En este contexto, Eleumis Argentina asumió el desafío de acercar al mercado local Le Grand Chavin, una línea de vinos desalcoholizados premium desarrollada por Chavin, una maison francesa especializada en esta categoría.

La propuesta está dirigida a quienes buscan disfrutar de la experiencia del vino sin consumir alcohol, conservando el ritual de compartir una copa, el placer de la degustación y su vínculo con la gastronomía.

Vinos 0% alcohol más tradición francesa e innovación

Le Grand Chavin combina el conocimiento enológico francés con procesos de elaboración que buscan preservar las características sensoriales del vino. Sus productos se elaboran mediante métodos tradicionales de vinificación y posteriormente atraviesan un proceso de desalcoholización por destilación al vacío a baja temperatura.

Esta técnica permite buscar la conservación de atributos como los aromas, la frescura, el equilibrio y la capacidad de maridaje, ofreciendo una alternativa para diferentes ocasiones de consumo.

El portfolio disponible incluye vino Blanco Sauvignon Blanc; Rosado Cinsault, Syrah y Garnacha; Tinto Cabernet Merlot y un espumante Chardonnay, con opciones pensadas para acompañar distintos gustos, momentos y experiencias gastronómicas.

Una categoría que crece en el mundo y comienza a desarrollarse en Argentina

Los vinos desalcoholizados pasaron de ser una alternativa poco conocida a despertar un creciente interés entre consumidores, restaurantes y comercios especializados.

Según los datos de mercado relevados por la empresa, desde 2019 el consumo de esta categoría se triplicó en Estados Unidos, Canadá y Japón, mientras que en Reino Unido se duplicó.

En Argentina, el segmento todavía se encuentra en una etapa inicial, aunque existen antecedentes que reflejan una mayor apertura hacia las bebidas sin alcohol. Uno de ellos es la cerveza sin alcohol, cuyo volumen, según los datos compartidos por la compañía, se triplicó desde 2024.

Frente a este escenario, Eleumis trabaja para dar a conocer Le Grand Chavin entre consumidores, vinotecas y establecimientos gastronómicos, contribuyendo al desarrollo de una categoría con potencial de crecimiento en el país.

Nuevas experiencias para la gastronomía y el consumidor argentino

El próximo objetivo es consolidar la presencia de Le Grand Chavin en Argentina, ampliando su llegada a vinotecas, restaurantes, hoteles y eventos.

Para acompañar este crecimiento, la empresa busca trabajar junto a sus socios comerciales mediante capacitaciones, degustaciones y herramientas que permitan comunicar las particularidades de los vinos desalcoholizados.

La propuesta no pretende reemplazar al vino tradicional, sino sumar una nueva posibilidad dentro del universo vitivinícola, adaptada a diferentes preferencias y momentos de consumo, sin renunciar a la experiencia de disfrutar una copa.

Más información: www.eleumis.com.ar

Instagram: @eleumis_argentina

WhatsApp: +54 9 221 201-1447

Correo electrónico: [email protected]