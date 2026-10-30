Gregorio: cocina de autor y un espacio para disfrutar en familia

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Gregorio nació en 2018 a partir de un sueño de Cristian Martínez: tener un restaurante propio donde cada plato reflejara su identidad. Cocinero desde chico, encontró en este proyecto el espacio para desarrollar una cocina elaborada y de autor, acompañada por un ambiente pensado para que los comensales se sientan a gusto.

Esa combinación define la personalidad del restaurante. Su propuesta reúne platos con sello propio y una atención cercana, dos características sobre las que construyó un estilo que lo distingue dentro de su zona.

Una propuesta gastronómica que amplió sus espacios

El crecimiento de Gregorio también se refleja en sus instalaciones. Lo que comenzó con un salón de 50 cubiertos hoy cuenta con tres salones cerrados con capacidad para 220 personas y un sector al aire libre para más de 100, con zona de juegos y camastros para disfrutar en familia.

En 2023, el proyecto sumó el servicio de viandas empresariales. Actualmente, dispone de un centro de elaboración propio con capacidad de despacho de más de 1.200 viandas diarias y una flota de camionetas destinada a la logística. El próximo objetivo de esta unidad es ampliar su alcance y sumar nuevas empresas.

Nuevos proyectos y expansión

En 2025, Cristian y su socio Emanuel Riedel tomaron una esquina histórica en la entrada de Cañuelas, donde durante más de 40 años había funcionado un bodegón. Tras una refacción con un toque moderno, el espacio renació como Capri, conservando la esencia familiar, las recetas clásicas y el espíritu de bodegón.

Para Gregorio, los próximos pasos apuntan a consolidar su posicionamiento y abrir nuevas sucursales en distintas zonas del Gran Buenos Aires, con la calidez y la cocina de autor que acompañan al restaurante desde su origen.





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