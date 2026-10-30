Grupo Faber: 54 años de historia entre helados, franquicias y nuevas propuestas

CONTENT CARAS RESTO

La historia de Grupo Faber comenzó en 1972, con la apertura del primer local de Smart Helados en Rosario. Desde entonces, la empresa familiar creció con una apuesta sostenida por la calidad del producto y el vínculo cercano con cada cliente, dos pilares que acompañan sus 54 años de trayectoria.

Con el tiempo, la propuesta se amplió para llegar a distintos públicos. En 2011 nació Tento Helados, una marca dirigida a otro segmento de clientes que hoy cuenta con la mayor presencia dentro de la red. En 2019, los locales de Smart se transformaron bajo el concepto de Experiencia Smart, con espacios pensados para que cada visitante se sienta cómodo, cuidado y bien recibido.

En 2022 se creó Grupo Faber para reunir las marcas bajo una misma estructura de gestión. Casi en simultáneo, se incorporó Grado 14, una vinoteca gourmet en Rosario con una cuidada selección de productos para disfrutar y compartir.

Producción propia y acompañamiento a cada franquiciado

Actualmente, la empresa cuenta con más de 50 franquicias de Tento y Smart en Gran Rosario y Santa Fe. Con fábrica propia, gestiona todo el proceso, desde la producción hasta la distribución, para sostener estándares de calidad homogéneos en cada punto de venta.

Ese cuidado en cada etapa expresa una forma de trabajar centrada en el cliente, la integridad, la innovación y el trabajo en equipo. A su vez, el sistema de franquicias contempla un acompañamiento desde el inicio que continúa una vez que el local está en funcionamiento. Cada punto de venta recibe el respaldo de las distintas áreas de la empresa para consolidar su actividad.

Una red con proyección de crecimiento

De cara a los próximos cinco años, el grupo proyecta ampliar su red. El foco actual está puesto en incorporar franquiciados en un radio de hasta 400 kilómetros de Rosario, mientras avanza en la expansión hacia nuevas regiones.

La búsqueda se orienta a personas proactivas, con un rol activo en sus locales, involucradas en la gestión diaria y comprometidas con el acompañamiento de sus colaboradores. Para la empresa, el crecimiento sostenido de una franquicia se construye a partir del compromiso de quien la lleva adelante y del respaldo de una organización con más de cinco décadas de experiencia en el negocio.

Contacto

Instagram: @grupo.faber

LinkedIn: Grupo_Faber

Web: grupofaber.com