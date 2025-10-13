Este Día de la Madre, sorprendela con el sabor único de Marcela Morales Chef

CONTENTCARAS

Propuestas de Catering exclusivas para mamá

Antipasto Italiano

Una tabla cuidadosamente seleccionada con quesos y fiambres premium italianos: jamón crudo, queso de albahaca al pesto, emmental, roquefort, brie, bondiola braseada, matambre, cheddar, lomo de Múnich, de Virginia y jamón cocido natural artesanal. Acompañados de aceitunas, berenjenas ahumadas y tomates secos hidratados. Todo sin conservantes, para garantizar frescura y sabor auténtico.

La propuesta se completa con una variedad de pancitos y los tradicionales Taralli, bocadillos italianos con semillas de hinojo, aceitunas negras o cebolla, que evocan la creatividad y tradición del sur de Italia.

Pata de Jamón a las Brasas

Un clásico reinventado: cortes seleccionados de jamón, cocidos lentamente a la leña hasta lograr una textura tierna y un aroma inigualable. El resultado se sirve en suaves figacitas, listas para personalizar con nuestras salsas gourmet: criolla, tártara, agridulce, mostaza o pasta de berenjenas. Una propuesta que combina tradición y sofisticación.

Focaccia Italiana Pugliese

Elaborada con sémola rimacinata, aceite de oliva virgen extra y sal marina. Ligera y versátil, se disfruta sola o acompañada de prosciutto, mortadella, quesos blandos como burrata o stracchino, o bien con pesto, hummus o una reducción de balsámico. Una verdadera joya de la panadería italiana.

Pastas Italianas Gourmet

Marcela Morales es también referente en pastas artesanales, elaboradas con sémola rimacinata y huevos de campo. En su propuesta para el Día de la Madre destacan raviolones de osobuco al Malbec, tortellini de ternera tricolor, ravioli de ricota salata y mortadella, y sorrentinos negros de mar rellenos de salmón ahumado.

También se ofrecen pastas secas típicas como fusilli al ferretto y orecchiette pugliese, acompañadas de finas salsas como bechamel italiana o salsa rosa. Una experiencia gourmet pensada para los verdaderos amantes de la cocina.

Porchetta Pugliese

Un clásico de la tradición italiana: cerdo entero sazonado con romero, ajo, pimienta, ralladura de limón y semillas de hinojo, relleno con prosciutto y cocido lentamente al horno o al espeto. El resultado es una carne jugosa y aromática, envuelta en una corteza dorada y crujiente. Ideal para compartir en sándwiches o casuelas, llevando a la mesa un verdadero festín de sabores.

Una experiencia para compartir en familia

El Día de la Madre merece un festejo a la altura. Con Marcela Morales Chef, cada detalle está pensado para que mamá disfrute de un agasajo único, lleno de aromas, texturas y sabores que evocan la tradición italiana con un toque contemporáneo.

Contacto: 11-2444-5599

Instagram: @marcemorachef | @lamarenapastificio

Marcela Morales Chef – Catering & Eventos

Porque mamá merece lo mejor.