AMA MAITEA LLEVÓ SU CHUTNEY PATAGÓNICO A LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO

La exclusiva marca de chutney patagónico participó en el espacio FIT Food con un stand junto a otros productores del sello Origen Chubut y también estuvo representada en el stand de la provincia en el Pabellón Nacional, donde se ofreció una degustación especialmente pensada para maridar quesos y fiambres con distintas variedades de chutney.

El público pudo descubrir originales combinaciones como queso azul y brie con chutney de tomates cherry, lomito de cerdo con chutney de ciruelas o queso gouda con chutney mixto de ciruela, durazno, manzana y pera.

“Para nosotros fue una gran oportunidad poder mostrar en Buenos Aires un producto tan propio de la Patagonia como nuestros chutneys. Son salsas agridulces elaboradas con frutas agroecológicas del Valle Inferior del Río Chubut, y llevarlas a un escenario internacional como FIT nos llena de orgullo”, destacó Maite Caracotche, fundadora y responsable de Ama Maitea.

La participación en FIT significó un paso clave para la marca: “Es fundamental estar en el encuentro de turismo más importante de Latinoamérica porque el turismo también se vive a través de los sabores, y nuestros productos son una forma de acercar la identidad patagónica a visitantes de todo el mundo”, agregó Caracotche.

Quienes deseen conocer más sobre la propuesta pueden ingresar a amamaitea.ar, donde también está disponible la tienda online con envíos a todo el país. Además, se puede seguir el día a día de la marca en redes sociales: @amamaitea en Instagram y Ama Maitea en Facebook.